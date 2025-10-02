تتويج الفائزين بجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 21 أكتوبر

بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يكرّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، الفائزين بجائزة الأداء الحكومي المتميز في احتفالية تنظمها حكومة الفجيرة. ويقام حفل التكريم في فندق «دبل تري من هيلتون الفجيرة».

وأكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة الأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن حكومة الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تضع تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى الأداء في صدارة أولوياتها، وأن الجائزة تمثّل أداة عملية لتمكين الجهات عبر بناء القدرات، وتطوير آليات الحوكمة، وتعزيز التحوّل الرقمي والابتكار.

وأشار الضنحاني إلى أن الدورة التقييمية الأولى 2023 شهدت مشاركة واسعة تمثلت في منافسة 21 جهة حكومية على سبع فئات مؤسسية، إلى جانب المنافسة على 8 أوسمة للفجيرة للتميز و5 فئات للتميز الإداري.

وشملت التقييمات 132 مرشحاً خضعوا لمراجعات ميدانية دقيقة وتقارير مفصلة أعدّها فريق مختص مكوّن من 47 مقيّماً من داخل الدولة، ما ضمن الحيادية والاحترافية في اختيار الفائزين.

وأوضح أن الجوائز المؤسسية تشمل 7 فئات رئيسة هي: الجهة المحلية الرائدة، أفضل جهة في مجال الابتكار، أفضل جهة في مجال الممكنات، أفضل جهة في خدمة المتعاملين، أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية، أفضل جهة في مجال الحوكمة، وجائزة «أسعد بيئة عمل».

كما ستمنح أوسمة الفجيرة للتميز تكريماً للقيادات والمبادرات والكوادر المتميزة، منها وسام للقائد المتميز، وسام للتميز في المجال الإشرافي، وسام للتميز للشباب، وسام للتميز في خدمة المتعاملين، وسام للتميز في الوظائف المتخصصة، وسام للتميز لأفضل مبتكر.

وسام للتميز لأفضل موظف ميداني، وسام للتميز لأفضل موظف إداري، وتشمل فئات التميز الإداري جوائز عملية مثل أفضل موقع إلكتروني، أفضل تطبيق ذكي، أفضل مشروع داعم للسياحة، أفضل مشروع داعم للاقتصاد، وجائزة أفضل مشروع مشترك.

وقال الضنحاني: جسّدت الدورة منظومة ريادية تُرسّخ النهج المستقبلي في العمل الحكومي وتسعى جاهدة إلى تحويل أداء الجهات في الإمارة إلى نموذج عمليّ يرتكز على الجودة والابتكار والحوكمة.

يذكر أن حكومة الفجيرة أطلقت برنامج الفجيرة للتميّز الحكومي عام 2021، ويشرف البرنامج على جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميّز، التي تُمنح كل سنتين لأفضل الجهات المحلية والموظفين الحكوميين الأكثر تميزاً.

ويهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الحكومي المحلي بالإمارة من التفوق بأنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه وتأسيس دعائم التميز والجودة والإبداع في عمل الدوائر والمؤسسات، وتطوير القدرات والإمكانات المؤسسية الذاتية في إدارة وتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية، واكتشاف واستقطاب وتطوير الطاقات والقدرات البشرية الواعدة وتوظيفها لتعزيز الأداء.