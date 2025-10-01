«العدل» تطلق مشروع «ندب المحامين» لتعزيز الكفاءات القانونية

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق مشروع «ندب المحامين»، الذي يتيح للمحامين، الراغبين في المشاركة، التسجيل الذي يستمر حتى 7 أكتوبر 2025، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ويسهم المشروع في فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات القانونية الوطنية من خلال إتاحة الفرصة لهم، بإشراكها في منظومة العمل القضائي والحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى توسيع دائرة الخبرات القانونية التي تستند إليها الجهات الرسمية.

وأكدت الوزارة أن تطبيق المشروع يتم وفق ضوابط وإجراءات معتمدة، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على الاضطلاع بمهامها بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل القانوني، ورفع مستوى جاهزية المنظومة القضائية لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة في الدولة.

ويشكل «مشروع ندب المحامين» خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة بين الوزارة ومجتمع المحامين، من خلال تمكين الراغبين منهم من ممارسة أدوارهم داخل الجهات القضائية والحكومية، الأمر الذي يعزز من خبراتهم العملية ويثري تجربتهم المهنية.

وتتوقع الوزارة أن يسهم المشروع في خلق قاعدة واسعة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، تكون رافداً للجهات الرسمية في تلبية احتياجاتها القانونية، ما يعكس حرص وزارة العدل على الاستثمار في الطاقات البشرية، وتطوير المهارات المتخصصة بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية في مجالات العدالة وسيادة القانون.