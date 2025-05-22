أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 2400 شركة مسجلة في نظام «السكنات العمالية»، والتي توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لأكثر من 1.8 مليون عامل في مختلف مناطق الدولة.

حيث تتبنى هذه الشركات منظومة متكاملة، تركز على توفير المتطلبات الصحية وشروط السلامة والراحة للعمال، وبصورة تعزز ريادة الدولة في مجال الصحة والسلامة والسكنات العمالية على المستوى العالمي.

صيغة متكاملة

وأوضحت الوزارة أن التشريعات الخاصة بمعايير واشتراطات نظام «السكنات العمالية» تتضمن صيغة متكاملة، تشمل المعايير الصحية ومعايير الراحة والنظافة، وتؤكد مختلف التفاصيل التي تحقق الراحة والأمان للعمال، وأهمها أن يكون المبنى والموقع صالحاً للسكن.

وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء، وأنظمة التكييف، والإنارة الكافية، وتوفير أماكن مخصصة للغسل والطبخ والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال.

اشتراطات

كما تتضمن الاشتراطات وجود مساحات كافية للراحة، وأسرّة، وأماكن لوضع الأدوات والملابس لكل عامل، وتوفير التهوية الكافية، والصرف الصحي، ومستلزمات الحمامات والنظافة، وغيرها من التفاصيل التي تؤكد مدى دقة وحرص الوزارة على تحقيق رفاهية العمال، وتأمين بيئة لائقة للعيش والسكن، تنسجم مع موقع الدولة وريادتها العالمية بوصفها أفضل أماكن العيش في العالم.

قواعد

وتمتلك الوزارة قواعد بيانات وطنية للسكنات العمالية، بالتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتبني مشاريع ربط إلكتروني لتوحيد الجهود، لضمان رقابة مثلى على بيئة العمل والسكن العمالي، التي تعزز من جودة الحياة ورفاهية العمال، وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.

وأطلقت الوزارة مؤخراً «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني، الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية.

وذلك بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة، وتعزيز موقع الدولة كونها إحدى أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.

وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن فإن الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق ملزمة بتوفير سكن عمالي من والتسجيل في نظام السكنات العمالية، من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae والدخول إلى النظام من خلال أيقونة الخدمات.