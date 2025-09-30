منظمات دولية: عطاء الإمارات رسّخ مكانتها العالمية في العمل الإنساني

أشادت منظمات ومؤسسات دولية بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني العالمي، مؤكدة أن عطاء الإمارات لا يقتصر على كونها من أكبر المانحين، بل يشمل مشاركتها الفاعلة ميدانياً في مختلف الأزمات الإنسانية، ما كان له أثر بالغ في إنقاذ الأرواح وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتضررين.

جاء ذلك خلال انطلاق سلسلة ورش المتخصصة ضمن برنامج «استشراف المساعدات»، الذي ينظمه مجلس الشؤون الإنسانية الدولية بإشراف مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة، ويستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل.

وأكد المشاركون أن الإمارات تُعد شريكاً فاعلاً في الاستجابات الإنسانية الدولية، مستندة إلى رؤية قيادتها التي تدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم.

وأكدت المنظمات أن العمل الإنساني يمثل جزءاً أصيلاً من ثقافة الإمارات وأولوية لدى قيادتها، مشيدة بدعم الدولة السخي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللمنظمات التي توفر خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وقال الدكتور طارق أحمد العامري مدير مكتب الشؤون التنموية: إن برنامج «استشراف المساعدات» يجسد التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجال المساعدات، ويسهم في تطوير قدرات الكفاءات الإماراتية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية.

وأضاف أن التغيرات المتسارعة عالمياً تفرض ضرورة التميز في القيادة والابتكار، مشيراً إلى أن مستقبل المساعدات الخارجية يعتمد على القدرة على التنبؤ والتكيّف، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات لتحسين التنسيق وإيصال المساعدات، وضمان تحقيق الأثر الإنساني المطلوب.

وتتناول الورش موضوعات استراتيجية مثل: الابتكار والقيادة، الابتكار الحكومي، تحليل البيانات في المساعدات، التنمية في أفريقيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية، الشراكات والموارد، المناخ، دبلوماسية الصحة، التمويل المبتكر، وتأثير التغيرات الجيوسياسية.

ويرتكز البرنامج على أربع دعائم رئيسية: التعليم، بناء القدرات، تبادل الخبرات، والتواصل الاستراتيجي، بما يثري منظومة المساعدات الخارجية الإماراتية.

كما تركز الورش على آليات تعزيز المساعدات الخارجية، وتوظيف الأدوات المناسبة لتنفيذ المبادرات الإنسانية والمشروعات التنموية بفعالية، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تحسين حياة ملايين البشر وصياغة مستقبل أفضل للمساعدات الخارجية.

ويهدف البرنامج، الذي يقدمه خبراء دوليون، إلى تطوير القدرات الإنسانية للجهات الإماراتية المانحة والجمعيات الخيرية، من خلال تزويدهم بأحدث المعارف والمستجدات العالمية في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية.