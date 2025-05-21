«الشؤون الإسلامية»: تصنيف حملات الحج وفق نظام النجوم العالمي

وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالأجر الجزيل من أتى بهذه الشعيرة على أكمل وجه، قائماً بواجباتها، متصفاً بآدابها وسلوكياتها، مبيناً أن موسم الحج مناسبة عظيمة وفريدة تُعمِّق في نفس المسلم شعور التضامن والتعاون، وتُرسّخ في ذهنه أيضاً صورةً حيّةً للوحدة الإنسانية على حقيقتها.
فيعود من الحج بشخصيةٍ إيمانية، ملؤها التواضع، والتسامح، وحب الخير للآخرين. وأضاف معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: نلتقي اليوم في الموسم الثاني لملتقى حجاج دولة الإمارات لا لنكرر المألوف ولا لنستعرض الجهود؛ ولكن لنهيئ النفوس وننظم الأدوار، مؤكداً أن إعانة الحاجّ ليأتي بمناسكه على التمام والكمال تعدّ مقصداً شرعيّاً نبيلاً، ومسؤولية كبيرة يستشعر مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة شرفها ومكانتها، ويؤدّيها بكلّ تفانٍ وصدق.
وأشار الدرعي إلى أن العناية التي يجدها حجاج دولة الإمارات ليست وليدة الصدفة ولا عملاً عرضيّاً، بل هي ثمرة توجيهات كريمة ومتابعة دؤوبة من القيادة الحكيمة لحكومة دولة الإمارات، لتجعل من هذه الرحلة رحلة روح وراحة.
وقال معاليه: لكلّ أمر عظيم مقدمات وممهّدات وإعدادات، ولا نخفيكم سراً إن قلنا لقد بدأ الاستعداد لهذا الموسم المبارك منذ عام مضى، إذ كان أول اجتماع لهذه المناسبة في «مشعر منى»، ثم تتابعت الإجراءات بدقة منهجية، ومسار رقميّ يواكب العصر.