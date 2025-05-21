تخريج 45 منتسباً للدفعة الأولى من زمالة الحكومات العربية للاستدامة

أعلنت زمالة الحكومات العربية للاستدامة، أول مبادرة من نوعها على مستوى المنطقة لتمكين قادة القطاع الحكومي في مجال الاستدامة، عن تخريج دفعتها الأولى التي ضمت 45 مسؤولاً حكومياً من مختلف الدول العربية.

وتهدف المبادرة التي تنظمها حكومة دولة الإمارات ممثلة بمكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ومعهد بوستيرتي، وبدعم من شركة بيبسيكو، لتزويد المشاركين بالأدوات العملية والمعارف الحديثة لدفع عجلة التحول المستدام ضمن الإدارات والمؤسسات الحكومية في بلدانهم.

وعلى هامش حفل التخرج، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان «الحوكمة الجاهزة للمستقبل: توسيع نطاق الاستدامة في المؤسسات العامة العربية»، ناقش خلالها الحضور سبل تعزيز ممارسات الاستدامة وتعميمها ضمن الأطر المؤسسية الحكومية في الدول العربية.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاستدامة تمثّل جوهر حوكمة المستقبل، والأساس الأهم لدعم جاهزية الحكومات والمجتمعات للمتغيرات المتسارعة التي ستحملها السنوات والعقود المقبلة للمنطقة والعالم، في مختلف مجالات النشاط الإنساني.

وقالت معاليها إن زمالة الحكومات العربية للاستدامة تجسد التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز العمل العربي المشترك، الهادف لتأسيس مرحلة جديدة تقود فيها حكومات المنطقة جهود تعزيز الاستدامة، برؤية واضحة وتأثير ملموس.

مشيرة إلى أن تمكين الكوادر الحكومية بمهارات المستقبل، يتيح لهم الاستجابة لتحديات اليوم والاستعداد لمتغيرات الغد، وتشكيل فرص مستقبلية واعدة للأجيال القادمة.

من جهته، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: « تفخر المنظمة بدعم تحول المؤسسات الحكومية في منطقتنا، وبناء مستقبل مشترك قائم على الابتكار والمرونة والتأثير».

بدوره، أكد الدكتور يسار جرار الشريك المؤسس لمعهد بوستيرتي أن المرونة الفعلية تتمثل في قدرة المؤسسات على دمج الاستدامة في التخطيط الاقتصادي والحوكمة والتقدم الاجتماعي.

مشيراً إلى مساعيهم الجادة والحثيثة من خلال إعداد جيل جديد من الرواد الحكوميين الجاهزين للاستجابة لتحديات المناخ والسياسات اليوم، وبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي. وأكد وائل إسماعيل نائب رئيس شركة بيبسيكو للشؤون المؤسسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، أن مجابهة التغير المناخي في المنطقة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والشركات.

وتحدثت ميثاء الكتبي، مساعد مدير مشروع في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، حول أهمية ترسيخ الاستدامة داخل المؤسسات، مشيرة إلى أن برنامج الزمالة الذي التحقت فيه ضمن 45 منتسباً من مختلف الدول العربية كان مهماً لجهة المواضيع التي تطرق لها.