«التوطين»: 31 ألف مستفيد من برنامج «حماية مستحقات العمال»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 31 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.

نظام بديل

وأظهرت إحصاءات نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني «مرصد سوق العمل» أن العمال حصلوا على مبالغ تراوحت بين 9 آلاف و20 ألف درهم نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها منذ إطلاق البرنامج الذي يوفر حماية تأمينية لـ 99 % من العاملين في القطاع الخاص على جميع مستحقاتهم ومن بينها الأجور غير المدفوعة.

وأطلقت الوزارة في عام 2018 بالتعاون مع المجمع التأميني منظومة للتأمين على الحقوق العمالية للعمالة المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك كنظام بديل واختياري عن نظام الضمان المصرفي المخصص لكل عامل بواقع 3000 درهم.

ويهدف النظام لحماية العامل من تداعيات امتناع وعدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية، وبتغطية إجمالية تبلغ 20 ألف درهم كحد أقصى لصالح العامل المستفيد في القطاع الخاص.

وأتاحت منظومة التأمين للمنشآت حرية اختيار وسيلة الحماية المقررة لحقوق العمال من خلال أحد الخيارين، سداد ضمان مصرفي عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام.

ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى، أو سداد قيمة التأمين على العامل من خلال شراء وثيقة التأمين، التي تختلف أسعارها بحسب فئة العامل وتصنيف المنشأة من ناحية الخطورة.

نهاية الخدمة

وتشمل تغطيات التأمين الأجور وبحد أقصى أجر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل في المنشأة، ومكافأة نهاية الخدمة، ونفقات عودة العامل، وتكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والتكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل وتذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل.

وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل، خلال فترة سريان التغطية التأمينية، إلى جانب أي مستحقات عمالية واردة في القانون.

ويقوم المجمع التأميني بسداد مستحقات العامل في حال عجز صاحب العمل عن السداد وذلك بناء على أمر يصدر من دائرة التنفيذ العمالي في المحكمة المختصة، لكن لا يعني ذلك إخلاء مسؤولية صاحب العمل وإنما سيكون مطالباً بسداد المبالغ عن بعض الحالات التي تغطيها الوثيقة التأمينية.