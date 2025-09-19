60 مبادرة نفذتها «العدل» لتعزيز التلاحم في عام المجتمع

نفذت وزارة العدل، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أكثر من 60 مبادرة مجتمعية نوعية، تترجم من خلالها رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس يشعر به كل فرد في المجتمع، بما يسهم في تعزيز مبادئ العطاء والتلاحم والانتماء الوطني.

وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته الوزارة من إنجازات ضمن مبادرات «عام المجتمع» خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس التزامها العميق بترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى برامج ومشاريع عملية تحدث أثراً مستداماً في حياة المجتمع.

وقال معاليه: خدمة المجتمع ليست محطة مرحلية مؤقتة، بل هي نهج وطني استراتيجي نضعه في صميم عملينا، يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز منظومة العدالة المجتمعية، والمساهمة في بناء مجتمع متلاحم، مؤكداً أن عام المجتمع فرصة لتعميق التلاحم المجتمعي وتعزيز ريادة الإمارات عالمياً كنموذج في الاستثمار بالإنسان وبناء مجتمع مزدهر ومستدام».

وأوضح بأن مبادرات «عام المجتمع» تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر نضجاً في العمل المجتمعي، مبيناً ان الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة تستند إلى دراسات وقراءات لاحتياجات المجتمع، بما يعزز دور الوزارة في دعم الاستقرار الاجتماعي وترسيخ العدالة.

وأشار إلى أن تنفيذ الوزارة لأكثر من 60 مبادرة يأتي انسجاماً مع المبادرة الوطنية بإعلان عام 2025، «عام المجتمع»، لتتجسد فيه مسيرة العطاء والعمل المشترك وقيم التلاحم والتكافل بين أبناء الوطن، لافتاً إلى المبادرة تعكس إيمان القيادة الرشيدة بان قوة المجتمع هي الأساس المتين لنهضة الإمارات واستدامة إنجازاتها.

وانطلاقاً من هذا التوجه الوطني شكلت الوزارة لجنة عليا برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، للإشراف على تنفيذ المبادرات.

حيث عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال النصف الأول من العام، وأقرت خطة عمل شاملة تستند إلى 8 محاور رئيسية، هي أصحاب الهمم، الأسرة عماد المجتمع، التحفيز والتكريم، الخدمة المجتمعية، الوعي القانوني، تعزيز الروابط الداخلية في عونك، والصلح خير.

ومن أبرز المبادرات التي شهدها النصف الأول من العام الجاري، تنظيم مؤتمر «دور القضاء في ترسيخ الأمن والاستقرار»، ومبادرة «تكريم المتقاعدين من أعضاء السلطة القضائية»، تقديراً لعطائهم ومسيرتهم، إلى جانب برنامج «إضاءات» الذي ضم سلسلة محاضرات تخصصية في مجالات القضاء والقانون والإدارة، قدمها نخبة من الخبراء، بهدف رفع الوعي القانوني وتعزيز الأداء المؤسسي، ومبادرة «معا لدعم مشاريع عيالنا»، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الوطنية والأسر المنتجة من موظفي الوزارة بتخصيص مساحة مجانية لعرض منتجاتهم في مبنى الوزارة.