إطلاق المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء 2025

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء 2025، في خطوة تهدف إلى قياس أداء القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وفهم احتياجاته وتحديد فرص النمو والتطوير المستدام، معلنة الانتهاء من المسح في ديسمبر المقبل وبدء عملية تحليل البيانات ودراستها.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوكالة بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في مجال الفضاء.

وقال المهندس سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام الوكالة: إن هذا التعاون يضمن شمولية المسح وموثوقية بياناته، ويعكس نضج البيئة الفضائية في الدولة، ويثري عملية صنع القرار بالبيانات المبنية على أسس علمية، مشدداً على أهمية هذه الورشة باعتبارها محطة مهمة لفهم حجم القطاع ومدى إسهامه في الاقتصاد المحلي.

من جانبها، أكدت فاطمة الشامسي، مدير إدارة السياسات والعلاقات الدولية، أن «المسح يشكل أداة استراتيجية لفهم ديناميكيات قطاع الفضاء، وتحديد الفرص والتحديات بدقة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات علمية موثوقة.

موضحة أن نتائجه ستسهم في توجيه السياسات والاستثمارات المستقبلية بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني غير النفطي على مدار السنوات القادمة».

وقالت سارة عمر بامطرف، اختصاصية سياسات وتشريعات الفضاء في الوكالة، خلال عرض لها في الورشة: إن الإمارات تخطو بثبات منذ 28 عاماً، وتحديداً عقب إطلاق برنامجها الوطني للفضاء.

مشيرة إلى أن لديهم 5 مهمات فضائية وطنية قيد التطوير و28 في المدار منها ثريا 1, 2, 3، لافتة إلى مهمة طموحة لهم تتمثل في استكشاف حزام الكويكبات لدراسة 7 كويكبات في حزام الكويكبات الرئيس، بهدف تسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في دولة الإمارات والقدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم.

وأوضحت أن المهمة تهدف أيضاً إلى بناء فهم أعمق لخصائص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها وفتح آفاق جديدة لفهم أكثر عن تشكيل النظام الشمسي.

وذكرت لـ«البيان» أن عدد الشركات العاملة في مجال الفضاء المشاركة في المسح يتجاوز الـ170 شركة، وأن المسح يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2031 بالتركيز على الجوانب الاستثمارية والاقتصادية وتوفير فرص جذب للشركاء العالميين.

بدورها استعرضت المهندسة ريام الكثيري، خبير فني للمسح الاقتصادي، الاستبيان الذي يتضمن مجالات عدة، إضافة إلى تحديد الأنشطة والقطاعات المرتبطة بالفضاء.

ومن الأنشطة الاتصالات من خلال الأقمار الصناعية، تطوير أو استخدام الأقمار الصناعية والأنظمة الفرعية ذات الصلة لإرسال إشارات إلى الأرض، تطوير أو استخدام الأقمار الصناعية والأنظمة الفرعية ذات الصلة لخدمة تحديد المواقع والتوقيت، مراقبة الأرض باستخدام الأقمار الصناعية والأنظمة الفرعية ذات الصلة.