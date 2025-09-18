العرس الجماعي السادس برأس الخيمة غداً

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تنظم غداً الجمعة فعاليات العرس الجماعي السادس في إمارة رأس الخيمة، في قاعة البيت متوحد بمنطقة أذن، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، بما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الشباب المقبلين على الزواج.

وتحظى مبادرات الأعراس الجماعية بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، الذي وجه بتنظيم 9 أعراس جماعية خلال العام الجاري، بما يترجم توجيهات القيادة في تخفيف الأعباء عن الشباب، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز الاستقرار الأسري.

وأكد سلطان الزعابي، رئيس لجنة العرس الجماعي في رأس الخيمة، أن المبادرة تمثل أنجح استثمار في بناء المجتمع، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة التي وفرت كافة سبل إنجاح الأعراس الجماعية بهدف إسعاد أبناء الوطن.

كونها تخفف الأعباء المالية عن كاهل الشباب، وتمنحهم فرصة الانطلاق نحو تأسيس حياة أسرية مستقرة بعيداً عن التكاليف الباهظة التي قد تعيق خطواتهم الأولى.

وأضاف: شهدت الأعراس السابقة منذ انطلاق المبادرة في شهر أبريل من العام الجاري إقبالاً كبيراً من الشباب المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الآن 287 عريساً.

مشيراً إلى أن العرس السادس الذي سيقام غداً سيشهد مشاركة 41 شاباً في بداية حياتهم الأسرية، داعياً شباب الوطن للاستفادة من المبادرة بالتسجيل في العرس، والمشاركة في المناسبة التي تجسد التكافل والتلاحم المجتمعي.