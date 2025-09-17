«وصلة للبريد» تجمع 190 مشغلاً عبر منصة رقمية موحدة

أكدت نسيبا الشقيري، المدير التنفيذي الأول للاستراتيجية والاستثمار في سفن إكس «7X»، أن منصة «وصلة للبريد»، التي تم الإعلان عن إطلاقها رسمياً أخيراً على هامش انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي – دبي 2025، هي السوق البريدي العالمي الأول من نوعه، يجمع مزودي الخدمات البريدية في أكثر من 190 دولة ضمن منصة رقمية موحدة.

حيث تمتاز المنصة بقدرتها على استكمال الاتفاقيات الثنائية التقليدية عبر ابتكار قناة رقمية جديدة للتوزيع والمبيعات، تفتح آفاقاً أوسع للانتشار وتعزز حضور المشغلين على الساحة الدولية.

منظومة متكاملة

وقالت في تصريحات لــ «البيان»: من خلال منظومة متكاملة تشمل الحجز والدفع والتتبع في مكان واحد، تقدم «وصلة للبريد» مستوى غير مسبوق من الشفافية والفعالية في الكلفة والسهولة، لتخدم الشركات ورواد التجارة الإلكترونية والمستهلكين على حد سواء، أما بالنسبة للمشغلين، فإنها تتيح لهم فرصاً متنامية للإيرادات، وتتيح لهم خيارات تجميع الطلبات، وتمنحهم موقعاً تنافسياً متقدماً في مشهد التجارة الإلكترونية العالمية.

التجارة الإلكترونية

وأوضحت أن «وصلة للبريد» تتيح وصولاً متكافئاً إلى خدمات الشحن الدولية، عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ الفوري إلى الشبكات البريدية العالمية بضغطة زر واحدة.

وبذلك ترفع المنصة الحواجز التقليدية المتمثلة في الإجراءات المعقدة، وندرة البدائل، وارتفاع التكاليف، لتضع هذه الشركات على قدم المساواة مع المؤسسات الكبرى في المنافسة العالمية.

كما توفر «وصلة للبريد» حلولاً ميسورة التكلفة لإرجاع الشحنات، وتفتح آفاقاً للتكامل المستقبلي مع الخدمات المالية الرقمية، بما يعزز ثقة المستهلكين ويجعل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود أكثر جدوى واستدامة، ومن خلال ذلك، تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً أكبر للتوسع في أسواق جديدة، وتسهم في تعزيز الشمول الاقتصادي ودفع عجلة النمو العالمي.

تحديات

وحول التحديات المتوقعة أمام «وصلة للبريد» عالمياً، وكيف يمكن التغلب عليها لضمان نجاح المنصة، قالت نسيبا الشقيري، في ظل النظام البريدي العالمي لعقود مقيداً بتجزؤ أحجام الشحنات، وغياب التكامل الرقمي، وتفاوت مستويات الجودة بين الأسواق.

ولا يزال عدد كبير من المشغلين خارج دائرة الاتصال الرقمي أو مقيداً بأنظمة تقليدية متقادمة، ما يجعلهم غائبين عن تدفقات التجارة الإلكترونية العالمية وغير قادرين على تلبية الطلب المتنامي عبر الحدود.

كما أن حركة الطرود الدولية تتوزع بين مئات الجهات، الأمر الذي يحد من قدرتها على تحقيق وفورات الحجم أو مجاراة كبرى الشركات في المنافسة. وحتى المشغلون الأقوياء محلياً غالباً ما يعجزون عن النفاذ إلى الأحجام الدولية، فيفوتهم اغتنام فرص الاستفادة من التدفقات الواردة والصادرة.

حلول

وأضافت: تتصدى «وصلة للبريد» مباشرة لهذه التحديات الهيكلية، إذ تجمع أكثر من 190 مشغلاً عبر منصة رقمية موحدة، فتحول القدرات المجزأة والمعزولة إلى شبكة قابلة للاكتشاف والحجز على المستوى العالمي.

وبدلاً من أن تحل محل الاتفاقيات الثنائية، فإنها تدعمها وتكملها بفتح قناة رقمية جديدة للمبيعات تضمن للمشغلين حضوراً أوسع ورؤية أوضح في الأسواق الدولية، وبفضل ما تتيحه من شفافية في التكلفة، ومدة التوصيل، ومستويات الموثوقية، تعزز «وصلة للبريد» ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين على حد سواء، فيما تمنح المشغلين قدرة أكبر على المنافسة الفعالة.

ومع تطور المنصة، ستتيح إمكانات متقدمة في مجال البيانات والتحليلات تساعد على تحسين الأسعار، وتطوير المسارات، وتعزيز المفاوضات الثنائية، محولة مواطن القصور إلى فرص للنمو والتوسع.

نسيبا الشقيري:

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ الفوري للشبكات البريدية العالمية بضغطة زر واحدة