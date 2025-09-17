«وصلة للبريد» تجمع 190 مشغلاً عبر منصة رقمية موحدة

حيث تمتاز المنصة بقدرتها على استكمال الاتفاقيات الثنائية التقليدية عبر ابتكار قناة رقمية جديدة للتوزيع والمبيعات، تفتح آفاقاً أوسع للانتشار وتعزز حضور المشغلين على الساحة الدولية.
منظومة متكاملة
التجارة الإلكترونية
وبذلك ترفع المنصة الحواجز التقليدية المتمثلة في الإجراءات المعقدة، وندرة البدائل، وارتفاع التكاليف، لتضع هذه الشركات على قدم المساواة مع المؤسسات الكبرى في المنافسة العالمية.
كما توفر «وصلة للبريد» حلولاً ميسورة التكلفة لإرجاع الشحنات، وتفتح آفاقاً للتكامل المستقبلي مع الخدمات المالية الرقمية، بما يعزز ثقة المستهلكين ويجعل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود أكثر جدوى واستدامة، ومن خلال ذلك، تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً أكبر للتوسع في أسواق جديدة، وتسهم في تعزيز الشمول الاقتصادي ودفع عجلة النمو العالمي.
تحديات
ولا يزال عدد كبير من المشغلين خارج دائرة الاتصال الرقمي أو مقيداً بأنظمة تقليدية متقادمة، ما يجعلهم غائبين عن تدفقات التجارة الإلكترونية العالمية وغير قادرين على تلبية الطلب المتنامي عبر الحدود.
كما أن حركة الطرود الدولية تتوزع بين مئات الجهات، الأمر الذي يحد من قدرتها على تحقيق وفورات الحجم أو مجاراة كبرى الشركات في المنافسة. وحتى المشغلون الأقوياء محلياً غالباً ما يعجزون عن النفاذ إلى الأحجام الدولية، فيفوتهم اغتنام فرص الاستفادة من التدفقات الواردة والصادرة.
حلول
وبدلاً من أن تحل محل الاتفاقيات الثنائية، فإنها تدعمها وتكملها بفتح قناة رقمية جديدة للمبيعات تضمن للمشغلين حضوراً أوسع ورؤية أوضح في الأسواق الدولية، وبفضل ما تتيحه من شفافية في التكلفة، ومدة التوصيل، ومستويات الموثوقية، تعزز «وصلة للبريد» ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين على حد سواء، فيما تمنح المشغلين قدرة أكبر على المنافسة الفعالة.
ومع تطور المنصة، ستتيح إمكانات متقدمة في مجال البيانات والتحليلات تساعد على تحسين الأسعار، وتطوير المسارات، وتعزيز المفاوضات الثنائية، محولة مواطن القصور إلى فرص للنمو والتوسع.