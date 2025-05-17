«الإرهاق والنعاس» وراء 93 حادثاً مرورياً آخر 3 سنوات

أظهر تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية تسبب «الإرهاق والنعاس والنوم» أثناء قيادة المركبة في وقوع 93 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن إصابات تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.

وبينت الأرقام الإحصائية تسجيل السنوات الثلاث (2022-2024) انخفاضاً في معدلات هذا النوع الحوادث، حيث سجل العام 2023 انخفاضاً بنسبة 21.7 % بالمقارنة مع عام 2022، كما سجل عام 2024 الماضي انخفاضاً بنسبة 7 % بالمقارنة مع العام 2023.

وحذرت وزارة الداخلية السائقين من مخاطر وآثار الإرهاق والنعاس أثناء قيادة المركبة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تلك الأسباب تندرج ضمن أخطر العوامل، التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية على مستوى الدولة، خصوصاً خلال فترات المساء، التي تنخفض فيها معدلات التركيز عند بعض السائقين.

أرقام

وبحسب الأرقام الإحصائية فقد توزعت الحوادث بين 76 حادثاً شهدتها أبوظبي، و6 حوادث في دبي، و6 في رأس الخيمة، و4 في الشارقة، وحادث واحد في إمارة أم القيوين.

وتحرص إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة في تنظيم حملات توعوية للسائقين من مخاطر مواصلة قيادة المركبات عند الشعور بالنعاس أو التعب، مشيرة إلى أن النعاس يتسبب في وقوع حوادث مرورية خطرة مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والانحراف المفاجئ وغيرها.