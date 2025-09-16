الإمارات تبدأ تجارب تشغيلية لمركبة ذاتية القيادة لنقل البضائع

بدأت شركة «إي أم أكس» الذراع اللوجستية لــ«سفن إكس» المرحلة التجريبية لتشغيل سيارة «زد 5» الكهربائية ذاتية القيادة، من المستوى الرابع، في خطوة نوعية تُسهم في إعادة رسم ملامح قطاع التوصيل في المنطقة عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي.

حيث تقوم هذه السيارة بنقل البضائع والخدمات اللوجستية، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة في إمارتي أبوظبي ودبي. وتم عرض السيارة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي تستضيفه دبي في المركز التجاري دبي.

وقال ليث طهبوب، المدير العام للشركة: بدأنا في شهر أغسطس الماضي تجربة سيارتين في بيئات مغلقة ومناطق جغرافية محددة في أبوظبي ودبي، لاختبار ظروف متنوعة مثل القيادة في المطر، قراءة الإشارات المرورية، والتوقف عند تقاطعات المشاة، بهدف جمع البيانات اللازمة قبل الانتقال إلى المرحلة التشغيلية.

مميزات

وأوضح أن السيارة «زد 5» صديقة للبيئة وتعمل بالكهرباء بنسبة %100، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتدعم توجهات دولة الإمارات نحو التحول الأخضر والرقمي، وتستطيع السيارة قطع مسافات تتراوح بين 130 و180 كيلومتراً بحسب الحمولة.

وتنطلق في خطوط سير معتمدة مسبقاً تربط المستودعات الرئيسية بمراكز تشغيلية متنوعة تدعم مختلف سلاسل الإمداد، مثل منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم وغيرها.

منظومة متطورة

وتعمل «زد 5» وفق منظومة ذكاء اصطناعي متطورة مرتبطة بغرفة عمليات مركزية، حيث تجمع البيانات من الشوارع بشكل مستمر، ما يمكّنها من تطوير أدائها الذاتي والتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة عالية وتمشي بسرعة 40 كيلومتراً في الساعة، وتستطيع تحميل 5 أمتار مكعبة، بحمولة قصوى تبلغ 800 كيلوغرام، ويبلغ طولها 3.7 أمتار، وعرضها 1.4 متر، وارتفاعها 2.1 متر.

كما تحتوي على معدات ذكية، حيث إنها مزودة بأجهزة استشعار متطورة مثل «ليدار» والرادار والموجات فوق الصوتية، إضافة إلى حساسات تمنع الاصطدام، مما يوفر طبقات متعددة من الأماني والسلامة، وتعد التقنية من المستوى الرابع، وهذا يعني قيادة ذاتية شبه كاملة، لكنها ليست مطلقة في كل مكان، بل في نطاقات محددة لذلك.

خطوة أولى

وقال ليث طهبوب: تُعد هذه التجربة خطوة أولى نحو إدماج المركبات ذاتية القيادة في قطاع الخدمات اللوجستية بدولة الإمارات، على أن يتم تقييم النتائج في الأشهر المقبلة تمهيداً لتوسيع نطاق الاستخدام خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

لافتاً إلى أنه تم تزويد الجهات ذات العلاقة في الدولة بمخططات لمسارات هذه المركبات، وبعد الانتهاء من المرحلة التجريبية واعتماد عمل هذه السيارة بشكل رسمي سوف نقوم قبل نهاية العام الجاري باستخدام أكثر من 10 سيارات من هذا النوع ستوزع في إماراتي أبوظبي ودبي.

اتفاقية

وأشار إلى أن «سفن إكس» وقعت في مايو الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «زيلوستك» الصينية، لتقديم خدمات لوجستية حضرية تعتمد على المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع.

وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء كيان مشترك يجمع بين الخبرات العميقة والشبكة الواسعة والبنية التحتية التشغيلية التي توفرها «سفن إكس» من خلال ذراعها اللوجستية «إي أم أكس».

وبين القدرات التقنية المتقدمة لشركة «زيلوستك» في تطوير الأنظمة الذاتية ودمج البرمجيات مع الهياكل التقنية للمركبات، وستركز المرحلة الأولى من المشروع على دعم عمليات التوصيل التابعة لشركة «إي أم أكس» داخل الدولة، على أن يتم لاحقاً توسيع نطاق الخدمات لتشمل شركات أخرى في السوق المحلي.