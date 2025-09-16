25 خدمة إلكترونية جديدة بهيئة الفجيرة للبيئة

أكدت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، التزام الهيئة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ورقمنة الخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تقليل الإجراءات البيروقراطية، كاشفة عن تحقيق إنجازات مميزة وبارزة خلال النصف الأول من عام 2025.

حيث استفاد أكثر من أربعة آلاف متعامل، وتم تقديم 25 خدمة إلكترونية جديدة، ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز جودة الحياة، وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات.

وأشارت إلى أن إطلاق 25 خدمة إلكترونية متنوعة عبر الموقع الرسمي للهيئة أسهم في تمكين الأفراد والشركات من إتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة، دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين، ويأتي ذلك كخطوة استراتيجية لدعم توجهات الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتقليصها من أجل رضا وسعادة الجمهور.

وقالت المعلا: إنه في سياق التحول الرقمي، سجلت الهيئة واعتمدت 3801 شركة،في قاعدة بيانات متكاملة، ما يُعتبر خطوة استراتيجية لدعم اتخاذ قرارات بيئية مبنية على معطيات دقيقة وموثوقة، وأوضحت المعلا أن هذه المبادرات لا تهدف فقط إلى تسهيل الإجراءات، بل أيضاً إلى رفع مستوى الشفافية والحوكمة داخل القطاع البيئي.

وفي خطوة أخرى تدعم التنمية المستدامة، تم إصدار 2048 تصريحاً وترخيصاً بيئياً للمنشآت الصناعية في الفجيرة، تأكيداً على التزام الهيئة بتنظيم الأنشطة الصناعية، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

وأكدت أصيلة المعلا مديرة الهيئة حرص هيئة الفجيرة للبيئة على مواصلة تطوير خدماتها، وتحسين تجربة المتعاملين، تماشياً مع رؤية الإمارة في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، تخدم مصالح جميع فئات المجتمع، لافتة إلى أن هذه الإجراءات الرقمية تعكس رؤية الهيئة في بناء بيئة مستدامة ومتطورة، وخدمة المجتمع بأعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تعتبر جزءاً من الجهود الوطنية الرامية لتحقيق تصفير الإجراءات البيروقراطية، وتحويل الخدمات الحكومية إلى نموذج سهل وسلس.