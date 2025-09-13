25 مبادرة لـ«مؤسسات الشيخ محمد بن خالد» خلال النصف الأول

يجتهد طاقم عمل مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في منطقة العين، وبتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة المؤسسات، في تنظيم وإطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية واستثنائية تجسد رؤى وتطلعات «عام المجتمع».

وتعزيز التلاحم المجتمعي، وتمكين الأفراد من إطلاق طاقاتهم للمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وأطلقت المؤسسات أكثر من 25 مبادرة خلال النصف الأول من العام، وجميعها تشجع على التواصل والتضامن والتطوّع والمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة، كما تسهم في ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز روح التكافل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع.

وفي هذا الإطار قالت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في حديثها لـ«البيان»: «نحرص وبتوجيه دائم ومستمر من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على تنظيم وإطلاق برامج وفعاليات ومبادرات مجتمعية رائدة وصلت في مُجملها إلى أكثر من 25 مبادرة خلال النصف الأول من العام، وجميعها تسهم في ترسيخ قيم التكاتف والتعاون والمسؤولية المشتركة، ما يسهم في بناء مجتمع مزدهر ومتماسك.

ومن أبرز تلك المبادرات مشروع «إرث زايد»، الذي يتم من خلاله تقديم ورش عديدة في مجال السنع والقهوة، والجلسات الترحيبية التي تُعنى باستقبال الضيف وتقديم الفوالة والضيافة الإماراتية، وإحياء العادات والتقاليد المتوارثة. وأكدت أن مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية مستمرة في تنظيم وإطلاق برامج تسهم وباقتدار في ترسيخ المسؤولية المشتركة من خلال مبادرات تدعم التعاون بين جميع فئات المجتمع.