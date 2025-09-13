انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس بعد غد

ينتهي بعد غد، الاثنين، العمل بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، والذي تم تطبيقه منذ 15 يونيو الماضي من الساعة 12:30 ظهراً حتى الـ3 مساءً، وذلك ضمن منظومة متكاملة اعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف توفير بيئة عمل آمنة تواكب أفضل ممارسات ومعايير الصحة والسلامة المهنية، وتجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار الناجمة عن العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

وحقق تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، على مدار 21 عاماً، نجاحاً متواصلاً بفضل التزام الشركات باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وارتفعت نسبة التزام المنشآت من 99 % عام 2022 إلى 99.9 % العام الماضي، في حين شهد سوق العمل التزاماً واسعاً بالقرارات الحكومية نتيجة لاستراتيجية الشراكة التي تبنتها الوزارة مع القطاع الخاص.