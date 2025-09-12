انطلاق اجتماعات مجلس «آيرينا» بمشاركة 400 مسؤول من 170 دولة

انطلقت في أبوظبي فعاليات الاجتماع الـ 29 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي من 170 دولة.

وتستمر الاجتماعات على مدار يومين، وتناقش التوجيه الاستراتيجي لبرنامج الوكالة والقضايا الملحّة التي تُشكّل مسار تحوّل الطاقة العالمي اليوم.

وأكد فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» - في كلمته الافتتاحية - أهمية التحوّل إلى نظام طاقة عالمي قائم على مصادر الطاقة المتجددة. وقال: تتغير الأولويات والظروف.

لكن التحديات لا تزال قائمة. وكشف أن 91 % من مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2024 وفرت الطاقة بتكلفة أقل وأسهم ذلك في توفير عالمي يُقدر بـ 467 مليار دولار، ما رسخ القيمة الاستراتيجية لمصادر الطاقة المتجددة في تعزيز أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي.

وقال: ظلت طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية المصدرين الأكثر تنافسية لتوليد الطاقة الجديدة. كما شهدت تكلفة أنظمة تخزين البطاريات انخفاضًا بنسبة 93 % منذ عام 2010. وتؤكد هذه البيانات أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية، بل هو المسار الأكثر منطقية وربحية من الناحية المالية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» على مدار السنوات القليلة الماضية، وبدعم سخي من دولة الإمارات نجحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في التعاون الفعّال مع أكثر من 101 دولة لدعم جهودها في مجال العمل المناخي.

كما تدعم «آيرينا» حالياً حوالي 30 دولة إضافية لتقديم مساهمتها المحددة والمتوقع تقديمها قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل.

وأكد أنه من الركائز الأساسية لعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تقديم التوجيه الاستراتيجي والخبرة الفنية للأعضاء لتحويل تعهداتهم المناخية إلى خطط طاقة قابلة للتنفيذ.

وأضاف أنه على الرغم من التقدم الكبير في التحول العالمي في مجال الطاقة، لا تزال العديد من التحديات تُعيق تحقيق تقدم وسريع، مشيراً الى التفاوت الإقليمي المستمر والواضح في نشر هذه مصادر الطاقة المتجددة. وطالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» الدول النامية بالتغلب على التحديات.

مشيراً إلى غياب السياسات الداعمة، وارتفاع تكلفة رأس المال، وقصور البنية التحتية للشبكات، حيث تؤدى هذه العقبات إلى الاعتماد على أنظمة طاقة قديمة وأكثر تقلباً، مما يُفاقم فجوة الطاقة العالمية.

وشهد الاجتماع اختيار كوستاريكا رئيساً لمجلس «آيرينا» في دورته الـ 29. وأعرب فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وسفير كوستاريكا لدى دولة الإمارات عن شكره لدولة الإمارات، على دعمها المستمر للوكالة وعلى كرم ضيافتها وحفاوة استقبالها لأعضاء المجلس. وقال: نجتمع في لحظة محورية في مسيرة التحول العالمي في مجال الطاقة، لحظة تتطلب طموحاً جريئاً، ومسؤولية مشتركة.