500 وظيفة شاغرة تطرحها الموارد البشرية بعجمان اليوم

تنظّم دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، اليوم، فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية بمشاركة 16 شركة من القطاع الخاص، حيث يتم طرح أكثر من 500 شاغر وظيفي للمواطنين الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص، في البيت المتوحد في عجمان.

وأوضحت الدائرة أن اليوم المفتوح يستهدف الباحثين عن عمل من مختلف المستويات التعليمية، ابتداءً من حملة البكالوريوس والدبلوم مروراً بحملة شهادة الثانوية العامة ووصولاً إلى من هم دون الثانوية العامة، وذلك في مختلف التخصصات، وسيتاح للمتقدمين فرصة إجراء مقابلات فورية مع مسؤولي التوظيف.

وأشارت إلى أن اليوم المفتوح يأتي بمشاركة مجموعة من الجهات الوطنية، حيث تطرح شواغر في مجالات متنوعة تستهدف مختلف المؤهلات والتخصصات منها القطاع الهندسي والمالي، والتمريض، والموارد البشرية والوظائف الإدارية والوظائف القانونية، في إطار تمكين الشباب وتعزيز وعيهم المهني.