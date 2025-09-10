معرض «رؤية 2025» يطلق نسخته الـ 24 في 23 الجاري

يعود « رؤية »؛ معرض الإمارات للوظائف، في نسخته الرابعة والعشرين، إلى قاعات مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، في خطوة لترسيخ مكانته الريادية ملتقى حيوياً يسهم في دعم التطلعات الوطنية بشأن التوطين، وتعزيز الجهود المبذولة في سبيل تمكين الشباب الإماراتي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الإطار، يحرص معرض «رؤية 2025» على ربط الكفاءات الشبابية الإماراتية بالمسارات المهنية المتاحة ضمن القطاعات المطلوبة.

حيث يسعى إلى إعدادهم بالمهارات المستقبلية وإرساء نموذج فريد يحفز ريادة الأعمال ويشجع الابتكار، في سبيل تعزيز دوره محركاً أساسياً في المسيرة الوطنية ولاعباً رائداً في تأهيل كفاءات محلية تواكب الأولويات الحكومية، بما يتماشى مع مئوية الإمارات 2071 والأجندة الوطنية.

وتستضيف نسخة هذا العام ما يزيد على 150 جهة حكومية وخاصة، متيحة أمام المواهب الإماراتية مساحة ملهمة وتفاعلية لاستكشاف الفرص المهنية المختلفة والمشاركة في ورش تدريبية مبتكرة وصقل مهاراتهم المستقبلية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي.

مسابقات وورش

ويزخر «رؤية 2025» بمسابقات وورش عمل تفاعلية، مصممة خصيصاً لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى توطين الوظائف وتنمية المهارات، حيث يتطلع إلى إبراز التحول الاستراتيجي الذي يشهده سوق العمل، من خلال تعزيز التوطين بنسبة 8 في المائة في القطاع الخاص بحلول نهاية العام 2025.

ويهدف معرض رؤية لهذا العام إلى تمكين المواطنين الإماراتيين بالمهارات والفرص والثقة اللازمة للنجاح في سوق عمل سريع التطور، حيث ترتكز فعالياته على ثلاث ركائز محورية تتماشى مع الأولويات الوطنية، وهي: التمكين والقيادة، وريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات.