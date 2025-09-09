57 مبادرة ومشروعاً إنسانياً إماراتياً في غزة خلال شهر

نفّذت عملية «الفارس الشهم 3»، خلال شهر أغسطس الماضي، أكثر من 57 مبادرة ومشروعاً إغاثياً من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود والمبادرات الإغاثية الشاملة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يرسخ التزامها في دعم أشقائها الفلسطينيين.

ووفقاً لتقرير مشاريع ومبادرات «الفارس الشهم 3» التي نفذتها العملية خلال شهر أغسطس الماضي، شملت المبادرات، تنفيذ 23 عملية إسقاط مساعدات إغاثية جواً لسكان قطاع غزة.

وتواصلت عمليات «طيور الخير»، حيث نفذت العملية الإسقاط رقم 59 لتتبعها عمليات إسقاط أخرى، ما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية، ولا سيما في المناطق التي يتعذر الوصول إليها براً بسبب الأوضاع الأمنية.

الأمر الذي يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين في القطاع عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية، انسجاماً مع نهجها الإنساني الراسخ ومكانتها الرائدة في مجالات العمل الإغاثي والإنساني.

قوافل

وشهد شهر أغسطس تسيير قوافل أدوية ومستلزمات طبية، ووصول سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة «سفينة خليفة الإنسانية إلى ميناء العريش المصري، وتنفيذ مشروع «شريان الحياة» لإمداد خطوط المياه، من محطات التحلية الإماراتية في الجانب المصري، وصولاً إلى مواصي جنوب القطاع، بواقع (600) ألف مستفيد، من سكان ونازحي جنوب غزة.

كما سيرت دولة الإمارات قوافل أدوية ومستلزمات طبية إلى غزة، في إطار دعمها المنظومة الصحية المنهكة، وفي ظل النقص الحاد بالأدوية والمستلزمات.

وتنفيذاً لمبادرة عطاء إنساني لا ينقطع، قامت عملية «الفارس الشهم 3» بدعم غزة، عن طريق التكيات والمخابز والمساعدات الطبية، لتخفيف معاناة الأسر ومواجهة المجاعة التي تهدد حياة آلاف السكان، كما نفذت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مبادرة لدعم القطاع الصحي في غزة بشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما شهد شهر أغسطس تنفيذ مبادرة «في المقل وفوق الرؤوس» لدعم أطفال أيتام في غزة، وذلك بعد أن تقطعت بهم السبل، بسبب نزيف الألم ورواسب الحرب على القطاع، فضلاً على تنفيذ مبادرات أخرى لدعم النساء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن خلال الحرب على قطاع غزة.

كما سلمت عملية «الفارس الشهم 3» قافلة الحياة والأمل (2) لدعم مستشفيات قطاع غزة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. وضمن جهودها الإنسانية، قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع طرود غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة، دعماً لهم ومساندة في مواجهة المجاعة التي يعانيها قطاع غزة، فضلاً عن توزيع طرود أخرى على مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، وعلى النازحين في مخيم «عائدون» بالبريج وسط القطاع.

وبمساهمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، واصلت عملية «الفارس الشهم 3» دعم التكيات الخيرية في قطاع غزة، لتأمين وجبات يومية يستفيد منها أكثر من 40 ألف شخص، ما يسهم في تخفيف معاناة الأسر، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وفي إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لسكان قطاع غزة من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أبحرت خلال شهر أغسطس سفينة «حمدان الإنسانية التاسعة» من ميناء خليفة «كيزاد» في أبوظبي نحو قطاع غزة، محملة بـ7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.