شرطة أبوظبي تستعرض 7 مشاركات أمنية وتقنية

أكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن مشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي في النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية تأتي في إطار التزامها بتعزيز مفاهيم الابتكار في العمل الشرطي.

مشيراً إلى أن هذه النسخة ركزت على الابتكار، ما أتاح للقيادة العامة استعراض أبرز مشاريعها الابتكارية على مستوى الأمن والتدريب والتقنيات الذكية.

وأشار إلى أن جناح شرطة أبوظبي في القمة يستعرض سبع مشاركات بارزة، من بينها «منظومة تنبيه السائقين»، ومبادرة «فرصة أمل»، وبرنامج «حاضنة الأفكار»، إلى جانب «المعهد الإقليمي للتفتيش الأمني k9» المتخصص في تدريب الكلاب البوليسية.

و«فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث»، و«بوابة التدريب الافتراضي»، التي تضم أكثر من 23 منتجاً، تم تطويرها داخلياً، لتعزيز كفاءة الكوادر الشرطية باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى «المختبرات المتنقلة» ومشاريع ابتكارية أخرى حائزة جوائز عالمية، تعرض ضمن فعاليات القمة.

وأضاف الشامسي أن المعرض شكل فرصة مثالية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، من خلال مشاركة أكثر من 110 دول، مؤكداً أهمية أن يرى العالم ما وصلت إليه القيادة العامة لشرطة أبوظبي من تطور في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأمنية، كما تتيح المشاركة تبادل الخبرات وتوسيع دائرة التعاون مع الشركاء الدوليين.