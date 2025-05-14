إطلاق شبكة المبتكرين في الفجيرة لاكتشاف الكفاءات

كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن إطلاق «شبكة المبتكرين في بلدية الفجيرة» التي تمثل منصة استراتيجية تهدف إلى اكتشاف الكفاءات القادرة على قيادة التحول الابتكاري في البلدية.

حيث تسعى هذه المبادرة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتحفيز الموظفين على تقديم أفكار ريادية تسهم في تطوير منظومة العمل البلدي وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب بناء مجتمع مهني حيوي من المبتكرين ورواد الأعمال يستند إلى أفضل المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته البلدية أمس في مدينة الإبداع بالمدينة الإعلامية الحرة.ولفت إلى أن الشبكة ستسهم في توفير بيئة داعمة لتحويل الأفكار إلى حلول ذات أثر إيجابي، التي تأتي في إطار تحقيق رؤية الإمارات بترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز رضا الجمهور وتحقيق السعادة للمتعاملين بالخدمات المقدمة، وفق معايير الجودة والكفاءة العالية.

وأعلن الأفخم عن إطلاق النسخة الرابعة من منصة «فكرتي الذكية»، التي تستهدف احتضان أكثر من 200 فكرة ابتكارية سنوياً، بما يسهم في رفع مؤشرات السعادة الوظيفية والتحفيز المؤسسي.

وذكر أن إطلاق «منصة فكرتي الذكية» منذ أكثر من 13 عاماً يعكس جهود بلدية الفجيرة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وبناء بيئة عمل أساسها التفكير الابتكاري والإبداعي.