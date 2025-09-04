20 ألف مشارك من 100 جنسية في الدورة الثانية من «جلوبال ريل» 30 الجاري

تنطلق الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل» في الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 من أكتوبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي أمس، أعلنت اللجنة المنظمة أن الحدث العالمي الذي تستضيفه شركة «الاتحاد للقطارات»، يجمع نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 100 جنسية، بينهم 200 متحدث بينهم نخبة من الوزراء.

ورواد وقادة قطاع النقل وأصحاب المصلحة والمؤثرين في المجال، وما يزيد على 200 جهة عارضة من مختلف دول العالم، ليشكل الحدث منصة شاملة ومثالية تعزز التواصل مع المختصين ورواد قطاع النقل والبنية التحتية.

وكشف أحمد المساوي الهاشمي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ«جلوبال ريل 2025» والرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات، أن المعرض سيشهد مع اختتام أعماله صدور إعلان عن استثمار استراتيجي جديد يعزز مكانة الإمارات في صدارة مشهد التنقل العالمي.

وقال إن المعرض استطاع عقب النجاح الباهر الذي حققته النسخة الافتتاحية، أن يرسّخ مكانته كملتقى للقادة والمشغّلين والمستثمرين والمبتكرين ومقدمي الحلول في قطاع النقل من جميع أنحاء العالم، ومع توقعات بوصول حركة المسافرين العالمية إلى 9.5 مليارات مسافر بحلول نهاية عام 2025، يبرز «جلوبال ريل» كمنصة حيوية، لا تقتصر أهميتها على التعامل مع هذا التغيّر الكبير فحسب، بل تسهم أيضاً في رسم ملامح مستقبل أكثر تطوراً للتنقل.

وبين أحمد المساوي الهاشمي، أن الدورة الحالية تشهد استقبال مجموعة أوسع من المشاركين، بما في ذلك 20 وزيراً للنقل والبنية التحتية، وأكثر من 60 رئيساً تنفيذياً لأكبر الشركات المختصة في السكك الحديدية والتنقل في العالم، إلى جانب ممثلي العديد من الشركات الناشئة المتقدمة، وشركات الهندسة العالمية، ورواد الابتكار الرقمي.

وقال: بالنظر إلى حجم هذه المشاركة، فإن معرض «جلوبال ريل 2025» سيجمع تحت مظلته شركات يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية أكثر من 140 مليار دولار، ومع ذلك، فإن التميز الحقيقي لـ«جلوبال ريل 2025» لا يكمن في الأرقام وحدها، وإنما في روح الابتكار والترابط التي يحملها، والتزامنا المشترك بإعادة صياغة مستقبل حركة البضائع والأفراد والأفكار عبر الحدود بطريقة أكثر سلاسة واستدامة.