إطلاق دراسة «خط الأساس» لقياس فقد وهدر الغذاء

أطلقت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارات «نعمة»، دراسة خط الأساس لقياس فقد وهدر الغذاء في الدولة.

وتستهدف الدراسة، الأولى من نوعها في الدولة، عينة تضم أكثر من 3000 فرد من الأسر والمؤسسات، وتمتد على مدار 18 شهراً.

وتهدف إلى قياس فقد وهدر الغذاء الفعلي، عبر سلسلة القيمة ضمن قطاع الغذاء، من خلال مشاركة الأسر والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة.

ومن المقرر أن تكشف مبادرة «نعمة» عن نتائج الدراسة خلال النصف الأول من عام 2026، ومن المقرر أن يتم تحليل البيانات التي سيتم جمعها بدقة، بهدف تطوير مؤشرات وطنية لفقد وهدر الغذاء.

وستوفر المؤشرات خط أساس واضحاً، يعكس الوضع الحالي للدولة، وتستخدم النتائج لمراجعة استراتيجية الإمارات للحد من فقد وهدر الغذاء.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه بمقر مؤسسة الإمارات في أبوظبي، للإعلان عن تفاصيل الدراسة.

وقالت خلود حسن النويس الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، أمين عام لجنة مبادرة (نعمة): «تحتاج معالجة ظاهرة فقد وهدر الغذاء تعاوناً وطنياً شاملاً، لتطوير نهج موحد لقياس فقدر وهدر الغذاء، عبر سلسلة القيمة ضمن قطاع الغذاء، ومن خلال الدراسة، تعمل (نعمة) على توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، لرسم صورة دقيقة، وقائمة على البيانات، توضح أين وكيف يُفقد أو يُهدر الغذاء.

وأكدت منال بن يعروف مدير إسعاد المتعاملين في بلدية دبي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، على هامش المؤتمر، أن بلدية دبي شريك استراتيجي للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارات «نعمة».

ومسهم فاعل في دراسة (خط الأساس) لقياس فقد وهدر الغذاء في الدولة، وهي دراسة غاية في الأهمية بالنسبة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، سواء المزارع أو المصانع، وجميع الجهات ذات الصلة.

وقال عبد الواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية، مجموعة تدوير: «تفتخر مجموعة تدوير بدعم مشروع «نعمة»، ودراسة خط الأساس الأول لقياس فقد وهدر الغذاء في الإمارات، لدوره في توحيد رؤى أصحاب العلاقة المعنيين، عبر سلسلة قيمة الغذاء، لفهم حجم وتأثير فقد وهدر الغذاء بشكل أفضل. وتأتي المبادرة لتعزز التزامنا بتحويل النفايات إلى موارد قيمة، وتوفير حلول الاقتصاد الدائري».