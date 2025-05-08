المجلس التنسيقي لسوق العمل يدرس مد إجازة الوضع للعاملات

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس الأربعاء، 7 توصيات لتعزيز إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة.

وذلك خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة، وتعزيز دورها المجتمعي، ووجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل تشمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي دون التأثير على تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال».

وأفاد في رد كتابي، أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3/25) لسنة 2024 فقد تم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين، ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر.

والذي يتم من خلاله دراسة مشاريع التشريعات على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الحكومات المحلية، حيث تشمل الأجندة الحالية للمجلس دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء.

وتابع: بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص المادة (30) على أن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60) يوماً، تشمل (45) يوماً بأجر كامل و (15) يوماً بنصف أجر.

ويجوز لها الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة (45) يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص هو (60) يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة بأي حال من الأحوال.

سياسات داعمة

وكشف الدكتور عبدالرحمن العور، أن السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل ساهمت في تحقيق سوق العمل نمواً استثنائياً في العام الماضي، حيث بلغت نسبة النمو في القوى العاملة النسائية 21%، مضيفاً بأن هذه النسبة تتجاوز متوسط نمو العمالة من الذكور والإناث مجتمعين، والتي بلغت 12% في ذات العام.

وبين بأن الوزارة تحرص على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل ملائمة للمواطنين في القطاع الخاص، وذلك من خلال برامج إرشاد مهنية متنوعة تُعنى بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.

لافتاً إلى أنه تم تنفيذ خدمة الإرشاد المهني لـ 35 ألف من المواطنين والمواطنات عبر منصة «نافس»، منهم حوالي 17 ألف من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.

وقال: «إن عدد المشتركين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» وصل في العام الأول من تطبيق النظام، 6 ملايين و800 ألف عامل، فيما تم إصدار 9 ملايين شهادة تأمينية، منها 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين».

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة في سوق العمل بالدولة، وذلك بمبلغ تعويض إجمالي بقيمة 180 مليون درهم، حتى نهاية أبريل 2025.

قبول وتمويل

وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، تسجيل زيادة في الطلبة المستمرين والجدد الممولين من الحكومة والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في ربيع العام الأكاديمي 2024 - 2025 بنسبة 6% مقارنةً بربيع العام الأكاديمي 2023 - 2024.

مشيراً إلى منح الأولوية في القبول والتمويل في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية للطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسة خلال سنة واحدة من تاريخ تخرجهم من الثانوية العامة.

وتابع، «بلغ إجمالي عدد الطلبة المستمرين والجدد الممولين من الحكومة والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في ربيع العام الأكاديمي 2024 - 2025 نحو 46 ألف و296 طالباً وطالبة، بزيادة بنسبة 6% مقارنةً بربيع العام الأكاديمي 2023 - 2024، الذي بلغ فيه العدد 43 ألف و492 طالباً وطالبة.

خدمات العناية

وأفاد الدكتور يوسف السركال، المدير العام في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «أن المؤسسة تعمل على تقديم خدمات العناية المركزة من خلال 5 أقسام رئيسية، وبطاقة استيعابية تقدر بـ 12% من إجمالي الأسرّة».

مشيراً إلى أن أجمالي عدد الحالات التي تم إدخالها إلى أقسام العناية المركز بنهاية العام الماضي 2024، بلغ ما يقارب 9 آلاف حالة بنسبة إشغال وصلت إلى 85% وبزيادة قدرها 15% بالمقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار إلى أن المؤسسة وفي إطار جهودها التطويرية، نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى تطوير هذه الخدمات.

إيرادات الزكاة

أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، وتعزيز آليات ونسب إيرادات الزكاة، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصائيات.

تشير إلى تحقيق نمو كبير في إيرادات الوقف في عام 2024 بمعدلات مهمة، حيث ارتفعت الإيرادات الوقفية من 35.2 مليون درهم إلى 119 مليون درهم بزيادة قدرها 240%.

وبحسب الأرقام فقد ارتفعت نسبة إيرادات الودائع الاستثمارية بنسبة 7%، في الوقت الذي سجلت فيه الأصوال الوقفية زيادة بنسبة 10%، كما حققت محفظة العقارات الوقفية زيادة في الإشغال بلغت 20% مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 58%.

ووصل إجمالي عدد الوحدات الوقفية 1299 وحدة، في الوقت الذي وصل فيه عدد المشاريع التحويلة إلى اثنين، كما تم تسجيل زيادة في عدد المساهمين في الوقف، فضلاً عن وجود 4 محافظ استثمارية تشمل محفظة أسهم وعقارات وودائع ومدرسة.

توصيات

حدد تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق، بالمجلس الوطني الاتحادي، الخاص بسياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، 7 توصيات لتعزيز استخدام أموال الزكاة لتعزيز جودة الحياة.

وإدارة أموال الوقف شملت تفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة، وتشجيع الهيئة للمؤسسات التأمينية الإسلامية باستخراج أموال الزكاة، وتنزيع آليات توزيع أموال الزكاة واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية.

وتضمنت التوصيات التي أعلن عنها المجلس أمس، زيادة أعداد الخبراء المتخصصين في قطاع استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف خصوصاً بناء المساجد في إمارات الدولة، وإعداد خريطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، إضافة إلى تنويع مجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها والمساهمة في التنمية الاجتماعية لدعم استقرار الأسر.

وأشارت اللجنة إلى وجود عدد من التحديات تشمل الحاجة لتشجيع الأفراد والمؤسسات على أداء فريضة الزكاة ورفع الدور التوعوي للهيئة، وزيادة فاعلية جهودها ومبادراتها تجاه القطاع الخاص.

وتوحيد سياسات وضوابط صرف أموال الزكاة بين المؤسسات الخيرية وتوفير قاعدة بيانات موحدة للمتعاملين مستحقي الزكاة أو دافعي الزكاة للمؤسسات الخيرية في الدولة.

عبدالرحمن العور:

60 يوماً الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في «الخاص»

«الشؤون الإسلامية»:

119 مليون درهم الإيرادات الوقفية في 2024 بزيادة 240 %

«التعليم العالي»:

6 % زيادة في أعداد الطلبة المسجلين في ربيع العام الأكاديمي الجاري

17 ألف موظف تحصلوا على 180 مليون درهم من تعويضات التعطل عن العمل