«التوطين» تحدد حالات استرجاع صاحب العمل مبالغ استقدام العامل المساعد

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين الحالات التي تلزم مكتب استقدام العمالة المساعدة برد مبالغ الاستقدام لصاحب العمل بشكل كامل أو جزئي والحالات التي يقتصر فيها دور المكتب على إرجاع مبلغ الرسوم الحكومية لصاحب العمل.

وأوضحت الوزارة أن مكتب استقدام العمالة ملزم برد مبلغ الاستقدام بالكامل خلال الشهر الأول من العمل عند ثبوت فقدان العامل اللياقة الطبية، أو عند إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المطلوبة المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة، أو في حال ثبوت انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة، أو بسبب قيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

رد جزئي

وأما بعد مضي الشهر الأول فإن مكتب الاستقدام يلتزم برد جزئي لمبلغ الاستقدام خلال فترة التجربة «بعد الشهر الأول» بحسب مدة عمل العامل المساعد وذلك عند إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المطلوبة المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم من بين أصحاب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة، أو في حال ثبوت انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة.

وأشارت الوزارة في منشور على حسابها في «انستغرام»، إلى أنه يتم احتساب المبالغ التي سيتم ردها جزئياً خلال فترة التجربة «بعد الشهر الأول» على الشكل التالي: إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل المساعد بالأشهر × المدة المتبقية من مدة عقد العمل.

وذكرت الوزارة أن مكتب الاستقدام يلتزم برد جزئي لمبلغ الاستقدام بعد انتهاء فترة التجربة بحسب مدة عمل العامل المساعد، وذلك عند قيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، وفي حال ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل المساعد خلال فترة التجربة فإن المكتب ملزم بإرجاع رسوم الخدمات الحكومية لصاحب العمل.