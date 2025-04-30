«مجرى» يعتمد أطر عمل جديدة للمسؤولية المجتمعية

عقدت لجنة السياسات والاستراتيجيات لدى «مجرى»- الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025، لمناقشة سبل المضي قدماً في تحقيق المستهدفات التنموية المستدامة لدولة الإمارات عبر توطيد مسارات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد أدوات وأطر عمل جديدة ومبتكرة لتعزيز منظومة الأثر المستدام والمسؤولية المجتمعة في الدولة.

وترأس الاجتماع مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، رئيس اللجنة، بحضور حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نائبة رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات والبرامج التي يعكف «مجرى» على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المجتمعون أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصندوق، والتحقق من آليات تقييم المشاريع، وإطلاق أدوات جديدة مثل مؤشر الأثر، وتطرقوا إلى «إطار عمل المشاريع التحولية»، التي يتم تطويرها من قبل اللجان الإماراتية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في كل إمارة، والتي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة، و«آلية عمل المشاريع» التي انبثقت من خلوة الأثر في نوفمبر 2024.