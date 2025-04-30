شما بنت سلطان لـ« البيان»: الإمارات رائدة عالمياً في تحقيق التوازن بين الجنسين

كشفت نتائج تقرير النسخة الثانية من مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 التي أجرتها جامعة هيريوت وات بالتعاون مع وكالة أورورا 50 في يناير 2025، تصدر دولة الإمارات الريادة في تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بنسبة 14.8%، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي.

وكشف التقرير أيضاً عن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.8%، مقارنة بنسبة 5.2% في العام 2024.

وقدم التقرير تحليلاً عميقاً لتمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وحلت البحرين في المرتبة الثانية بنسبة 8.5% (30 مقعداً من أصل 353).

وسلطنة عُمان في المرتبة الثالثة، بنسب 6.6% (56 مقعداً من أصل 849)، تلتها دولة الكويت بنسبة 5.5% (52 مقعداً من أصل 946)، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 2.9% (53 مقعداً من أصل 1,809)، وأخيراً قطر بنسبة 2.8% (13 مقعداً من أصل 459).

أربعة أضعاف

وتعليقاً على النتائج أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مديرة وكالة أورورا 50، ريادة الإمارات عالمياً في تحقيق التوازن الجنساني.

مشيرة إلى أنه في العام 2020، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الإمارات 3.5% فقط، ومع احتفال الوكالة بالذكرى الخامسة لتأسيسها، ارتفعت النسبة لأكثر من أربعة أضعاف في الدولة، ووصلت إلى نحو 7% على مستوى المنطقة ككل، وهو ما يبرز أثر الجهود الجماعية.

وأكدت أن تتبع مؤشر التنوع الجنساني أمر مهم لبناء قاعدة قوية من المواهب النسائية وتعزيزها على جميع المستويات، كما تسهم نتائج التقرير الثاني في تعزيز التوازن الجنساني، ليس في الإمارات فحسب، وإنما في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

وذكرت أن البيانات تجمع سنوياً وتنشر في شهر أبريل من كل عام، وتقدم نتائج التقرير الدعم للباحثين في تحديد الاتجاهات والتحديات والفرص لتعزيز التوازن بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات، مع تسليط الضوء على التقدم الجماعي في المنطقة نحو قيادة مؤسسية أكثر شمولاً وتنوعاً.

وذكر التقرير أنه في يناير 2025، شغلت النساء 379 مقعداً من أصل 5,535 مقعداً (بنسبة 6.8%) في مجالس إدارات 729 شركة مسجلة بصفتها شركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وهو ما يشير إلى استمرار التقدم نحو تحقيق القيادة الشاملة للجميع، وتعكس الزيادة الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2024 إدراكاً متزايداً لدى الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة لأهمية المساواة بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.

من ناحيتها أعربت عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي، بروفيسور هيذر ماكغريجور، عن فخرها بالتعاون مع وكالة أروروا، مشيرة إلى أن التقدم الحاصل في نسبة تمثيل النساء داخل مجالس الإدارة يبعث على التفاؤل في المنطقة.