3132 زيارة تفتيشية نفذتها بلدية رأس الخيمة

كثفت بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، جهودها الرقابية على المنشآت الصحية والغذائية، حيث نفذت 3132 زيارة تفتيشية شملت المنشآت الغذائية والتجارية العاملة في الإمارة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية وسلامة العمل، إضافة إلى تعزيز بيئة صحية وآمنة لكل من المتعاملين والزوار.

كما تم التركيز على زيادة الوعي بين أصحاب المنشآت والعاملين فيها بأهمية تطبيق هذه المعايير لتحقيق سلامة الغذاء والخدمات المقدمة، مشيرة إلى أنها تلقت خلال هذه الفترة 41 شكوى من قسم الشكاوى في إدارة الصحة العامة .