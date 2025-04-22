تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين على أجندة «الوطني»

قال المجلس الوطني الاتحادي إن أجندة مناقشاته خلال الفترة المقبلة ستولي فئة كبار المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، أولوية واهتماماً كبيرين، بما يواكب مختلف التطورات التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة والمستويات.

وأفاد المجلس أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، توافقوا فيما بينهم على تقديم رسالتين إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يطالبونه فيها بإدخال موضوعات جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين والتأمينات والمعاشات الاجتماعية، ضمن جداول الموضوعات المزمع مناقشتها، تحت قبة البرلمان مع ممثلي الحكومة الاتحادية، خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأكد المجلس بأنه شرع في مناقشة تعزيز منظومة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين من عدة محاور رئيسية، تتماشي مع جهود الحكومة والجهات المختصة من جهة، وفي إطار التزامها بضمان رفاهيتهم وراحتهم من جهة أخرى، مشيراً إلى أن جودة هذه الخدمات تعد مؤشراً مهماً على تقدم الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية وجزءاً أساسياً من رفاهية المجتمع ككل.

ونوه بأن مناقشة الموضوع يأتي بهدف إزالة العقبات والتحديات التي قد تعيق تمتع كبار المواطنين بخدمات مبسطة وسهلة، ويشمل ذلك تطوير السياسات والبرامج الموجهة لهم، وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم أفضل الخدمات وتعزز دورهم كجزء فاعل ومقدر في المجتمع.

وأشار المجلس بأنه في شأن موضوع التأمينات والمعاشات الاجتماعية، فقد تولى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مهام مخاطبة معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بطلب أعضاء المجلس مناقشة هذا الموضوع، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتوفير الحياة الكريمة والآمنة لمواطني الدولة.