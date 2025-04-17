«الاتحاد للماء والكهرباء»: 8.6 % ارتفاع الطلب على الكهرباء

أظهرت بيانات التقرير الإحصائي السنوي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن الطلب الذروي السنوي للكهرباء ارتفع خلال عام 2024 إلى 3847 ميجاوات، مقارنة في 3541 في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت حوالي 8.6 %.

وتعمل «الاتحاد للكهرباء والماء» على تلبية الطلب المتزايد على المياه والطاقة الكهربائية وتوفيرها إلى شريحة كبيرة من السكان ضمن المناطق التابعة لها وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، وتحرص على المساهمة بفاعلية كبيرة في استدامة قطاعات المياه والكهرباء والبيئة وبناء الاقتصاد الأخضر.

وتسعى الشركة إلى تبني الابتكار وتحقيق التميز والاستدامة، من خلال المشاريع والمبادرات التي تطلقها للمحافظة على الموارد الطبيعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع حرصها على الوفاء بالمسؤوليات المجتمعية وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

ودعم مسارات التنمية عبر توفير خدمات نوعية ومستدامة، في مشاريع تطوير البنية التحتية لمرافقِ الكهرباء والماء، لتلبية الاحتياجات المُتنامية لجميع المناطق التي تخدمها، والتي ترفع من جودة الحياة وتسهم في توفير الفرص وتمكين أفراد المجتمع.

وتعتمد «الاتحاد للماء والكهرباء» في تخطيط وتنفيذ مشاريعها، على أحدث تقنيات وابتكارات التشغيل والإنتاج، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.