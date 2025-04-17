«الوطني» يوصي بإطلاق منصة إعلامية على المستوى الاتحادي

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، أمس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى.

وترسيخ الهوية الوطنية، أكد فيها أهمية توطين الوظائف القيادية والإشرافية، وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص.

والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كونهم مستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية.

وتضمنت توصيات المجلس ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة، لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية.

كما تضمنت التوصيات تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين.

وطالبت التوصيات بتسهيل مهمة الإعلام الرسمي في الحصول على الأخبار من المصدر الرسمي ، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة.

دور الإعلام

وأكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، اهتمام كل الجهات الرسمية في دولة الإمارات، وحرصها على تعزيز دور الإعلام، بما يسهم في مواكبة التقدم، الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية، بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.

وتطرق إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن برنامج «معلن» لتسجيل الأشخاص العاملين في مجالات الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي يقدم خدمات عديدة، تتضمن تدريب المسجلين في المنصة، مضيفاً أن الإعلام في تطور مستمر ودائم، بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي.

بحيرة

وأشار إلى وجود تعاون مع «نافس»، تمثل في ضم أكثر من عشر شركات، وتم العمل معهم، وتم تخريج ما لا يقل عن 60 شخصاً في هذا الصدد، وقال: «نعمل على إنشاء بحيرة المعلومات، والتي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام».

أصحاب الهمم

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: «إن الوزارة تقوم حالياً بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم، تهدف إلى سد الفجوات الحالية». ولفتت معاليها خلال رد كتابي بأن الوزارة تعمل على تطوير منظومة خدمات الداعم لأصحاب الهمم.

تتضمن دراسة نماذج بديلة للرعاية، تشمل الإقامة المؤقتة وخيارات السكن الداعم بشكل مستقل، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المتنقلة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الملحة، والمحافظة على مبدأ الدمج والكرامة.

مشاريع تطويرية

وقالت إنه يوجد على أجندة الوزارة العديد من المشاريع التطويرية المزمع تقديمها لفئة كبار المواطنين، تتضمن إطلاق خدمة هاتفية موثوقة، تتمثل في خط مساعدة لكبار المواطنين، لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت.

بيومترية

وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يجرى حالياً التخطيط لإطلاق أنظمة تعريف «بيومترية» متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه، بالإضافة لتقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة.

وأشارت في رد كتابي إلى أنه يجري حالياً التخطيط لإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة تقل عن العام.

إنجازات

وقال مجلس الإمارات للإعلام إنه أحبط دخول أكثر من 9 آلاف محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي، في الوقت الذي وافق فيه على إدخال أكثر من مليون عنوان إلى الدولة بنهاية عام 2024.

وأوضح في تقرير عرضه، حول جهوده في صون الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، أن العام الماضي شهد قيامه بمتابعة وتصنيف أكثر من 1262 فيلماً سينمائياً، بالإضافة إلى متابعة وتصنيف أكثر من 375 لعبة.

أما فيما يتعلق بمنح أذونات لنصوص المسلسلات والأفلام والمسرحيات التي تقدم في الدولة فقد أجاز 149 نصاً.

وقال مجلس الإمارات للإعلام إنه يعكف حالياً على تنفيذ مشروع ريادي خاص بإنشاء «منصة لرصد مخالفات معايير المحتوى الإعلامي».

عبدالله آل حامد:

«معلن» برنامج لتسجيل العاملين في الإعلان عبر «التواصل»

سناء سهيل:

نعمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم

«الهوية»: إطلاق أنظمة تعريف «بيومترية» متقدمة لا تتطلب استخدام البطاقة التقليدية