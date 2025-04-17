«التعليم العالي» تعيد تصميم خدماتها لتصفير البيروقراطية

أفاد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، أن الوزارة تواصل إعادة تصميم خدماتها بما يحقق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، ليكون المتعامل محور الاهتمام الأول، ولكي تتاح له إمكانية الوصول إلى أفضل الخدمات وأكثرها فعالية دون أي تأخير أو تعقيدات.

وأضاف أنه من خلال الاعتماد على البنية التحتية الرقمية المتطورة، نضمن تحسين تجربة الطالب في كافة مراحل مسيرته الأكاديمية، بداية من مرحلة القبول والتسجيل، وحتى الاعتراف التلقائي بالمؤهل الأكاديمي والالتحاق بسوق العمل.

وذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشارك في النسخة الحادية عشرة من معرض «واجهة التعليم»، الذي يقام اليوم وغداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت شعار «التعليم والمجتمع».

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الوزارة المتواصل بتقديم خدمات رقمية ذكية ومتكاملة تثري تجربة الطالب، وتواكب متطلبات تطوير المنظومة التعليمية في الدولة.