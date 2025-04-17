«مركز علوم الفضاء» يعزز حضوره في المحافل المتخصصة إقليمياً وعالمياً

أكد المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات الحرص على تعزيز الحضور في المحافل المتخصصة إقليمياً وعالمياً، لإبراز دور المركز في تطوير حلول بحثية وتطبيقية تخدم مختلف القطاعات الحيوية، والإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات المستقبلية في مجالات الفضاء.

وبناء الكوادر المواطنة وتأهيلها بالمهارات المطلوبة، إضافة إلى توفير برامج تدريب للطلاب الخريجين بما يتناسب مع تخصصاتهم ويستقبل المركز الطلاب من كافة جامعات الدولة.

ولفت المركز إلى مشاركته مؤخراً في فعاليات «الأسبوع الجيومكاني 2025»، الذي عُقد في دبي، تحت شعار «المسح التصويري والاستشعار عن بُعد من أجل غدٍ أفضل».

وقال علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات إن المركز يتميز بإطلاقه للعديد من البرامج والمشاريع المتخصصة ومنها مشروع LEO Nav، أول كوكبة إماراتية مخصصة لتوفير خدمات الملاحة وتحديد المواقع «PNT» من مدار الأرض المنخفض، حيث يتميز النظام بقدرته على العمل في بيئات ذات تداخل عالي للإشارات، ومن المقرر إطلاقه في عام 2026.

وتابع أن مشروع «العين سات - 1»، القمر الاصطناعي التعليمي الذي تم تطويره بأياد طلابية متمكنة، يعكس التزام المركز بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال هندسة الفضاء. وفي ما يتعلق ببرامج الأقمار الصناعية، لرصد الأرض وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، أوضح المهندس علي الشحي أن من أبرز هذه المشاريع القمر الصناعي العربي 813، وهو أول قمر صناعي عربي، مزوّد بكاميرا فوق طيفية ومقياس استقطاب جوي.

ويعد منصة متقدمة لدعم الدراسات البيئية وتغير المناخ والتطبيقات الجغرافية. ويشكّل هذا المشروع نقلة نوعية في التعاون العربي في مجال الفضاء، ويوفر بيانات مفتوحة لدول المنطقة لدعم البحث العلمي ورسم السياسات البيئية، الممول من وكالة الإمارات للفضاء.

ويسهم المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة في العمل على إعداد الخطط والبرامج والمشاريع الوطنية الرائدة في علوم الفضاء، من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والعالميين.