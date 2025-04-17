هزاع بن زايد شخصية العام لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها السابعة عشرة عن اختيار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، شخصية العام 2025 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وذلك تقديراً وعرفاناً، لكل ما يبذله سموه، بحرص وإخلاص، في سبيل الانطلاقة بنخيل التمر، إلى ساحات أكبر وأوسع.وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أمس عدداً من الشخصيات الوطنية والدولية التي ساهمت في خدمة وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وثمن معاليه اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالتنمية الزراعية في الدولة، كما وجه معاليه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لحرصه على أن تكون هذه الجائزة العالمية المرموقة، تعبيراً عن الاهتمام بالنهضة الزراعية في ربوع الوطن والعالم.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها السابعة عشرة 2025.

كما أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن إطلاق أعمال الاتحاد الدولي لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء»، في استجابة لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لنخيل التمر.

إشادة دولية

وأشار الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FAO-RNE)، إلى أن التحول الاقتصادي في السنوات الأخيرة أدى إلى تكثيف زراعة النخيل، كما قاد إلى زيادة سريعة في التجارة الدولية للتمور.

كما شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، التوقيع على تسع مذكرات تفاهم لعام 2025 مع عدد من وزراء الزراعة ومديري المنظمات الإقليمية والدولية، كما شهد معاليه إطلاق سبعة كتب علمية صدرت عن الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.