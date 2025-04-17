«محمد بن راشد للإسكان» تطلق برنامج «كيف تبني مسكنك؟» لتمكين المقبلين على الزواج

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، برنامج «كيف تبني مسكنك؟»، لتمكين الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، من تخطيط وبناء مساكنهم بكفاءة واستدامة، مع التركيز على إدارة الميزانية.

ويأتي هذا البرنامج انسجاماً مع مبادرات «عام المجتمع» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز الاستقرار الأسري باعتباره من الركائز الأساسية لتماسك المجتمع ونموه.

ويشارك في البرنامج 300 مواطن من المقبلين على بناء مساكنهم، حيث سيقدم البرنامج التدريبي الشامل نخبة من الخبراء من عدة جهات حكومية وخاصة، منها: هيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، والهيئة الاتحادية للضرائب، و«إي آند الإمارات».

جودة حياة

وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أن مشاركة البلدية في هذا البرنامج تعكس التزامها بتعزيز الاستدامة في القطاع السكني، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية وإنشائية وهندسية مستنيرة عند بناء مساكنهم، بهدف تسهيل رحلتهم في تأسيس منازلهم وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وقال: «تدعم بلدية دبي مثل هذه المبادرات من خلال تقديم الاستشارات والتوجيهات حول أساليب البناء الحديثة، والتقنيات المستدامة التي تقلل من تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة على المدى الطويل.

بما يتماشى مع مستهدفات ومحاور خطتها الاستراتيجية بتطوير قطاع بناء ذكي ورائد ومستدام عالمياً يوفر أفضل جَودة حياة ممكنة، وخصوصاً أن غايات البرنامج تنسجم مع رؤية دبي الحضرية 2040 للتنمية العمرانية الحضرية، والتي تهدف إلى تطوير أحياء مستدامة وذكية تلبي احتياجات الأفراد وتعزز جودة حياتهم ورفاهيتهم».

وشدّد على أهمية توعية المواطنين بأفضل الممارسات في اختيار المواد الإنشائية والمقاولين الموثوقين، بما يسهم في رفع معايير جودة البناء وضمان تحقيق الأمان والاستدامة، مؤكداً أن بلدية دبي ستواصل دعمها لمثل هذه البرامج التدريبية من خلال توفير الأدلة الإرشادية، وعقد ورش متخصصة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

الاستقرار المجتمعي

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الارتقاء المستدام بجودة حياة أفراد المجتمع في مختلف جوانبها يمثل أولوية محورية في الدولة.

وأضافت:يندرج برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة ضمن أجندة اجتماعية نوعية تهدف إلى دعم تماسك الأسرة الإماراتية وتمكينها في مختلف المجالات. وانطلاقاً من هذه الأولوية الوطنية، يُعد تمكين المواطنين من الثقافة الاقتصادية والمالية، ولا سيما في مجالي البناء والإسكان، خطوة بالغة الأهمية لما لها من أثر مباشر في جودة الحياة الاقتصادية للأسر.

تمكين المواطنين

وأكد عمر بو شهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أهمية التوعية المالية في تحقيق الاستدامة الإسكانية، وضمان التخطيط المالي السليم لتنفيذ المشاريع السكنية بكفاءة وجودة عالية.

وقال: «نهدف من خلال هذه المبادرات إلى دعم المواطنين في بناء منازلهم بأسلوب مدروس، بما يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مجتمع مزدهر ومستدام، ويعزز جودة الحياة في المجتمع».

الوعي الضريبي

وأوضح خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن البرنامج يقدم للمشاركين إرشادات عملية حول كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن الجديدة.

حيث يُتاح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة على المواد والخدمات المرتبطة بالبناء وفقاً للأنظمة الضريبية والإجراءات المعتمدة في الدولة، ما يسهم في تخفيف التكاليف المالية للمشروع.

مؤكداً أن الهيئة ستواصل تقديم الدعم والتوعية للمجتمع من خلال ورش العمل والبرامج التثقيفية المختلفة، بما يضمن تعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق الاستفادة القصوى من التشريعات الضريبية المعتمدة.

المنازل الذكية

وأوضح عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»، أن مشاركتنا في برنامج «كيف تبني مسكنك؟» تأتي في إطار التزامنا الراسخ بدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات وتعزيز جودة الحياة من خلال حلول ذكية مبتكرة.

وأوضح الأحمد أن «إي آند الإمارات» تقدم للمشاركين في البرنامج إرشادات متكاملة حول كيفية توظيف التقنيات الحديثة في تصميم المنازل الذكية، بما يشمل أنظمة الأمان مثل «حصنتك».

وحلول ترشيد الطاقة، وتقنيات التحكم الذكي بالمرافق، إلى جانب باقات الإنترنت عالية السرعة عبر خدمة eLife. وأشار إلى أن الاستثمار المبكر في التكنولوجيا خلال مرحلة البناء لا يقتصر على تعزيز الكفاءة التشغيلية، بل يسهم أيضاً في خفض فواتير الكهرباء والمياه وتحقيق وفورات مالية ملموسة على المدى الطويل.

اتخاذ قرارات سليمة

من جهتها، أكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيسة التنفيذية لأكاديمية الاقتصاد الجديد أن برنامج «كيف تبني مسكنك؟»، يشكل فرصة قيّمة لـ300 مواطن لاكتساب مهارات التخطيط المالي وإدارة الميزانية بكفاءة أثناء بناء منازلهم.

ويمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة، وتفادي التحديات المالية غير المتوقعة، كما يسهم في تعزيز الوعي المالي والاستقرار الاقتصادي لدى أفراد المجتمع الإماراتي.

وقالت «تشكل التوعية المالية عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وسنواصل جهودنا لنشر هذه الثقافة وتعزيزها بين مختلف فئات المجتمع».

وأضافت: يسهم برنامج «كيف تبني مسكنك؟» في توعية المشاركين وإكسابهم المهارات المالية الضرورية لإدارة مشاريعهم السكنية بنجاح، واطلاعهم على أفضل الممارسات المتعلقة بالبناء، بما يعزز قدراتهم على اتخاذ قرارات واعية وتجنب العثرات ومواجهة التحديات التي قد تشكل عقبة أمام الكثيرين أثناء تشييد منازلهم، والتغلب عليها بفعالية من خلال المعرفة والتخطيط الصحيح.

محاور البرنامج

وتشمل محاور البرنامج تحديد ميزانية البناء المناسبة، وحساب التكلفة التقديرية، وتحديد مساحة البناء بما يتناسب مع موارد الأسرة واحتياجاتها.

كما يتعرّف المشاركون إلى كيفية اختيار الاستشاري المناسب، ودوره في مختلف مراحل المشروع، وآليات التعاقد معه، بالإضافة إلى التمييز بين مهام الاستشاري والمصمم الداخلي، واحتساب ميزانية التصميم الداخلي.

ويتناول البرنامج الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بمراجعة العقود، وضمان التفاهم مع المقاول، وفهم البنود التعاقدية، وآليات استلام المسكن، كما يقدم شرحاً عملياً لحلول البيوت الذكية، التي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة، والأمان، وإدارة المنزل بذكاء.

التمويل الذكي

ويولي البرنامج اهتماماً كبيراً بتثقيف المشاركين حول إدارة القروض والدفعات، واسترداد ضريبة القيمة المضافة، والفروق بين قرض بناء المسكن وقرض شراء المسكن الجاهز، إلى جانب التعريف بخيارات التمويل المتاحة، وتعهيد القروض الإسكانية.

كما يقدّم إرشادات حول الصيانة الدورية، وأنواعها، ودورها في الحفاظ على جودة المسكن واستدامته على المدى الطويل.

رؤية واضحة

وتتبنّى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان رؤية واضحة ترتكز على تقديم خدمات إسكانية مستدامة، تعزز من جودة الحياة والاستقرار الأسري. ويؤكد إطلاق برنامج «كيف تبني مسكنك؟» التزام المؤسسة بتمكين المواطنين، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات مالية وعمرانية مدروسة، ضمن منظومة شاملة تضع الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا في صميم التخطيط الإسكاني.

كما يعد التمكين المعرفي والمالي للمواطنين في مراحل بناء المسكن استثماراً أساسياً في مستقبلهم ومستقبل الوطن، وتحرص المؤسسة على تصميم برامج نوعية بالشراكة مع الجهات الرائدة تسهم في بناء مجتمع متماسك واقتصاد وطني قوي.

وتسعى أكاديمية الاقتصاد الجديد إلى تطوير جيل يستوعب التطورات المتسارعة ويواكب تقدم الاقتصاد خطوة بخطوة من خلال رفع الوعي الاقتصادي والاستثماري والمالي عبر مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، التي تركز على تزويد الأفراد والمؤسسات بأدوات معرفية متقدمة ومنهجيات عملية تعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات واثقة ومؤثرة.

برنامج كيف تبني مسكنك؟

وكان «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، قد خصص برنامجاً متخصصاً في «التثقيف المالي للمقبلين على الزواج»، يهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتخطيط لحياتهم ومستقبلهم بحكمة.

إضافة إلى برنامج «كيف تبني مسكنك؟» للحاصلين على القروض السكنية بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، والذي يوفر ورش عمل تدريبية لتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء منازلهم.

مروان بن غليطة:

تطوير أحياء مستدامة وذكية تلبي احتياجات الأفراد وتعزز جودة الحياة

حصة بو حميد:

الارتقاء المستدام بجودة الحياة أولوية محورية في الإمارات

عمر بو شهاب:

المبادرات تهدف إلى دعم المواطنين في بناء منازلهم بأسلوب مدروس

خالد البستاني:

إرشادات عملية حول كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن الجديدة

عبدالله الأحمد:

الاستثمار المبكر في التكنولوجيا خلال مرحلة البناء يحقق وفورات مالية ملموسة

ليلى فريدون:

توعية المشاركين وإكسابهم المهارات المالية الضرورية لإدارة مشاريعهم السكنية