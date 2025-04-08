5.6 مليارات دولار حجم قطاع الصناعات الدوائية في الإمارات

كشف المشاركون في فعاليات النسخة الثالثة من «المنتدى العالمي للإنتاج المحلي» الذي انطلق أمس في العاصمة أبوظبي، أن قطاع الصناعات الدوائية في الدولة يشهد نمواً قوياً.

حيث من المتوقع أن يتضاعف حجم السوق، من 5.6 مليارات دولار، ليتخطى ما قيمته 8 مليارات دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بالابتكار والتميز التنظيمي والاستثمار في الإنتاج المحلي.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تعمل وفق استراتيجيات واضحة في مجال الصناعات الدوائية والطبية، تقوم على دمج التقنيات المتقدمة في شتى جوانب الإنتاج الصحي، بدءاً من البحث والتطوير، ومروراً بمراقبة الجودة، ووصولاً إلى التوزيع.

ولفت في كلمته خلال افتتاح أعمال وفعاليات النسخة الثالثة من «المنتدى العالمي للإنتاج المحلي» أمس في أبوظبي، إلى أن الدولة تسعى من خلال استراتيجيتها الوطنية للابتكار المتقدم، إلى تقليل البصمة البيئية لقطاع الرعاية الصحية، انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأوضح معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، أن المنتدى يمثل محطة مهمة نحو تعزيز الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات والتقنيات الصحية، باعتبارها غاية تقع في صميم الصحة العالمية والتنمية المستدامة على حد سواء.

وأعرب معالي العويس، عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز موثوق للابتكار في مجال الصناعات الدوائية والطبية، مضيفاً أن دولة الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة ماضية في تعزيز التزامنا بدفع عجلة التقدم في هذا القطاع الحيوي.

وبين أن استثمارات دولة الإمارات المتواصلة تهدف إلى توسيع نطاق قدرات التصنيع المحلي وتطويرها، بالإضافة إلى دعم منظومات البحث والتطوير وتعزيزها، والالتزام بأرفع المعايير الدولية في تطوير وإنتاج وتوزيع المنتجات الطبية ذات الجودة العالية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، إن دولة الإمارات ملتزمة بتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وأكدت حرص المؤسسة على تطبيق رؤية واستراتيجية القيادة الحكيمة، بترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار في مستقبل الرعاية الصحية واستدامة الصناعات الدوائية والطبية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها الحيوي في تعزيز تكامل المنظومة الصحية في دولة الإمارات واستدامتها.

ونوهت بأن مؤسسة الإمارات للدواء تتولى مهام التأكد من أن جميع المنتجات الصيدلانية المصنعة أو المستوردة إلى الإمارات مطابقة لأعلى المعايير العالمية.

مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن دولة الإمارات بفضل بيئتها التشريعية والاستثمارية، تواصل استقطاب أبرز مصنعي الأدوية ومبتكري الأدوية الحيوية، ما يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة إقليمياً.

وأفادت بأن تحقيق المرونة في مجال الرعاية الصحية، يتطلب أكثر من مجرد نمو اقتصادي، فنحن ندمج اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الصحة الرقمية، والتصنيع المستدام للأدوية لتسريع الإنجازات الطبية مع ضمان المسؤولية البيئية على المدى الطويل.