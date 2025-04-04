3.59 ملايين زيادة في عدد أذونات الدخول للإمارات

بلغ إجمالي أذونات الدخول إلى دولة الإمارات التي تم إصدارها خلال العام الماضي، 23 مليوناً و190 ألفاً و350 طلباً، بزيادة قدرها 3 ملايين و590 ألفاً و106 معاملات عن عام 2023، الذي شهد إصدار 19 مليوناً و600 ألف و244 معاملة إذن دخول للإمارات.

وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الهيئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر منصة البيانات المفتوحة بموقعها الرسمي (icp.gov.ae)، فإن بطاقات الهوية الإماراتية التي أصدرتها بحسب نوع الإقامة، شملت 3 ملايين و235 ألفاً و541 بطاقة للعمل، ومليوناً و23 ألف و726 بطاقة للإقامة بالدولة.

مشيرة إلى أن إجمالي عدد طلبات بطاقة المنشأة وصل إلى 396 ألفاً و60 بطاقة، منها 66 ألفاً و758 إصداراً، 218 ألفاً و701 تعديل، و110 آلاف و601 تجديد.

وتتيح الهيئة التقديم على خدمة «إصدار إذن دخول»، عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وتطبيق دبي الآن، ومراكز الطباعة المعتمدة.

حيث يصدر بموجبها إذن دخول للدولة لأوقات محددة، إما للسياحة أو الزيارة، أو العمل أو الإقامة، ويشترط أن يدخل المتعامل الدولة خلال المدة المحددة لإصدار التأشيرة، تفادياً لإلغائها.