سهيل المزروعي: 6 فئات لاستحقاق المواطنة غير المتزوجة مساعدات سكنية

قال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن القانون حدد 6 فئات رئيسية لاستحقاق المواطنة غير المتزوجة المساعدات السكنية، مضيفاً أن "برنامج الشيخ زايد للإسكان" يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق لمعيشة المواطنين، وعليه فقد تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، حسب الحالة الاجتماعية.

وبيَّن معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني حول " دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي"، اليوم الثلاثاء، أن الشروط تشتمل الأرملة الحاضنة، المطلقة الحاضنة، اليتيمة مجهولة النسب، فاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك كله وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.