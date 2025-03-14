حملات تفتيشية على مصانع الإسمنت والشواطئ لضمان الامتثال البيئي في الفجيرة

نفذت هيئة الفجيرة للبيئة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، حملة تفتيشية مشتركة، ممثلة بإدارة الامتثال البيئي وقسم الرصد والامتثال البيئي من الهيئة، شملت ثلاث مراحل؛ تم خلالها القيام بجولة في مصانع الإسمنت ومحلات بيع أدوات الصيد.

بالإضافة إلى شاطئ الرغيلات حيث موقع صيد الضغوة، وذلك لضمان التزام هذه المنشآت بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والمحلية، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في الإمارة.

واستهدفت المرحلة الأولى من الحملة زيارة تفقدية لمصانع الإسمنت في الفجيرة للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، والتي تشمل تطبيق ممارسات ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، مثل المياه والطاقة، وفق معايير التنمية المستدامة والإدارة السليمة للنفايات الصناعية واستهدفت المرحلة الثانية المنشآت المرتبطة بالقطاع السمكي وأدوات الصيد.

حيث تم التأكد من الالتزام ببيع الأدوات المسموح باستخدامها فقط وفق القوانين البيئية، وحظر بيع أو تداول معدات الصيد غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على البيئة البحرية، بالإضافة إلى التأكد من أن الأدوات المعروضة تساهم في تعزيز ممارسات الصيد المستدام والحفاظ على المخزون السمكي.