عصف ذهني لـ 42 منشأة تعدينية في الفجيرة

كشف المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن تنظيم عصف ذهني بحضور عدد من الخبراء والاختصاصيين في الجيولوجيا والتعدين، وبمشاركة ممثلين عن 42 منشأة تعدين عاملة في الإمارة، وذلك في إطار سعي المؤسسة إلى تطوير خدماتها وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومواءمة خدماتها وإجراءاتها مع أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك من خلال الاستماع المباشر إلى المعنيين والوقوف على التحديات التشغيلية والفنية التي تواجه القطاع، والحرص على مناقشة فرص التحسين والتطوير في مجالات تقديم الخدمة، ومرونة الإجراءات، وتطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية في بيئات العمل التعدينية، بما يسهم في خلق بيئة أكثر أماناً وكفاءة واستدامة.

وأشار المهندس علي قاسم أن العصف الذهني كان بالتعاون مع وزارة الداخلية، تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع التعدين، وتنفيذاً لرؤية إمارة الفجيرة في الارتقاء بمنظومة العمل التعديني، وتعزيز كفاءته التشغيلية والتنظيمية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031.

وقال قاسم: شملت الجلسة محاور استراتيجية عدة، من أبرزها تعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة الخدمات، ومواءمة التشريعات مع متطلبات التطوير، وتحديد مؤشرات قياس تتناسب مع طبيعة العمل في الإمارة، إلى جانب مناقشة دليل السلامة المهنية في المنشآت التعدينية.