«عجمان التطوعي» يعرّف بطرق الوقاية من الحرائق

نظّم فريق عجمان التطوعي، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في الإمارة، ورشة «صيفك أمان»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بسبل الوقاية والسلامة، خصوصاً خلال فصل الصيف، حيث تم تعريف المشاركين بطرق الوقاية من الحرائق والحد من انتشارها.

وشهدت الورشة حضوراً لافتاً من أفراد المجتمع، وناقشت محاور أساسية عدة، أبرزها مبادئ السلامة العامة، وأساليب الوقاية من الحوادث والمخاطر المرتبطة بفصل الصيف، إلى جانب تقديم معلومات تثقيفية، حول كيفية تجنب حرائق المنازل والمرافق، وآليات الاستجابة الأولية عند وقوع الحوادث.

وقال محمد حمد الكتبي، رئيس فريق عجمان التطوعي: «جاءت الورشة في إطار حرص الفريق على دعم الجهود الوطنية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمواضيع السلامة والوقاية، ويعكس تعاون الفريق مع إدارة الدفاع المدني في عجمان التزامنا المشترك بحماية الأرواح والممتلكات، وتكريس ثقافة الوقاية سلوكاً يومياً بين أفراد المجتمع».

وتعد الورشة جزءاً من الأنشطة والفعاليات والبرامج الصيفية التي ينظمها فريق عجمان التطوعي بالتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، والهادفة إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة.