«التوطين» تضبط 52 مخالفة استقدام دون ترخيص منذ بداية العام

كشف وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 52 مخالفة في شأن ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص منذ بداية العام.

وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها، وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.

وأكدت الوزارة أنها تعتمد بالتعاون مع شركائها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على الرصد الاستباقي والبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والزيارات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة، وذلك حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.

وحذرت الوزارة الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروّج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين.

لافتة إلى أنه بإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو أخطار.

تحديث

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتحديث قائمة مكاتب الاستقدام المعتمدة بصورة دورية، والتي توضح أماكن توزيع المكاتب في كل إمارة وبياناتها، لافتة إلى أنه وفقاً للقائمة المحدثة بلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها، قرابة 129 مركزاً متوزعة على مستوى الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة تقدم مزايا حصرية للمتعاملين، تتمثل في توفير عمالة مساعدة مدربة، وضمان سنتين على العامل المساعد، يشمل استبداله أو استرداد الرسوم وفق ضوابط معينة، فضلاً عما توفره من شفافية في الإعلان عن كلفة الاستقدام، وتوفير باقات متنوعة حسب احتياجات أصحاب العمل والأسر، إضافة إلى اتباعها آليات واضحة للبتّ في الشكاوى بما يضمن حقوق الطرفين.