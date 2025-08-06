7600 شكوى سرية من العمال للمطالبة بحقوقهم

كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد الشكاوى السرية التي تم تقديمها من قبل العمالة للمطالبة بحقوقهم خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 7600 شكوى، تقدم بها العمال عبر القنوات الرسمية للوزارة، وهو ما يعكس وعي القوى العاملة بحقوقها وزيادة الثقة في القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الشكاوى والنزاعات.

وأوضحت الوزارة أنها توفر 22 لغة تقدم من خلالها خدمات مركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ويبلغ متوسط الوقت المستغرق لحل طلبات المتعاملين 3 أيام، منوهة إلى وجود 330 مركزاً مخصصة لتوجيه وتوعية القوى العاملة موزعة في مختلف مناطق الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يحق للعامل أو لصاحب العمل تقديم الشكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.

وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى أو إحالتها إلى القضاء في حال عدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى.

وتطبق الوزارة إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد بالتقدم بشكوى عمالية، حيث إنه في حال تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأيّ منهما، فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة.

والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية، تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.

ويتوجب على كل عامل تم إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، وللوزير إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء.

كما يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء.

وفيما يتعلق بالمطالبات المالية تتولى الوزارة الفصل في المنازعة متى كانت المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

وفي حال تعذرت التسوية الودية بين الطرفين في الشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة فيها تتجاوز 50 ألف درهم، يتم إحالة الشكوى للقضاء مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة بخصوص هذه الشكوى.