«التوطين»: 2500 شركة مسجلة في نظام «السكنات العمالية»

أظهرت إحصاءات مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع الشركات المسجلة في نظام «السكنات العمالية» إلى 2500 شركة، والتي توفر أعلى معايير الرفاهية والراحة والصحة والسلامة لأكثر من 1.9 مليون عامل في مختلف مناطق الدولة.

ويعكس هذا النمو وعي الشركات والتزامها بتطبيق اشتراطات السكن العمالي المعتمدة، ودورها في تحسين جودة حياة العمال، بما ينعكس إيجاباً على مستويات الراحة النفسية والإنتاجية، ويعزز من مكانة دولة الإمارات وجهة للعيش والعمل والاستثمار.

وتتبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من القرارات والسياسات والتشريعات، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، بهدف تعزيز جودة الحياة في السكنات العمالية، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها في بناء بيئة عمل جاذبة ورائدة.

وتمتلك الوزارة قواعد بيانات وطنية للسكنات العمالية بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، يتم الاستفادة منها في توحيد الجهود وإحكام الرقابة على بيئة العمل والسكن العمالي، لضمان تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال.

وأخيراً أطلقت الوزارة «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني، الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وأدرجت فئة «السكنات العمالية» ضمن «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، لتعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، ورفع مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في القطاع الخاص وزيادة إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة.

وتحرص الوزارة على بناء علاقات شراكة بناءة مع شركات القطاع الخاص، وتقديم حملات توعية تدعمها بما يساعدها على الالتزام بالتشريعات، والتأكد من توافق السكنات العمالية مع الاشتراطات المحددة.