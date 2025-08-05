برنامج جديد لتقييم شركات المقاولات في رأس الخيمة

أعلنت بلدية رأس الخيمة عن إطلاق برنامج تقييم جديد ومتكامل لأداء شركات المقاولات العاملة في الإمارة، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة تنفيذ المشاريع، ورفع كفاءة البنية التحتية بما يواكب أعلى المعايير الهندسية والمهنية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود البلدية المستمرة لتطوير القطاع الإنشائي، من خلال توفير نظام تقييم دقيق وشفاف يضمن قياس الأداء الفني والإداري للشركات المنفذة للمشاريع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأعمال الإنشائية والمشاريع التطويرية في الإمارة.

وأوضحت بلدية رأس الخيمة أن البرنامج سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم سلسلة من الجلسات التعريفية لشركات المقاولات، بهدف تمكينها من فهم آليات ومعايير البرنامج، وضمان استعدادها الكامل لتطبيقه بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت البلدية أن إطلاق البرنامج يشكل جزءاً من رؤية شاملة لتطوير المنظومة الهندسية في رأس الخيمة، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عمرانية متقدمة تعتمد مفاهيم الاستدامة والجودة في تنفيذ المشاريع.

كما شددت على أهمية تبني منهجيات تنظيمية تدعم الكفاءة التشغيلية، وتعزز من تنافسية شركات المقاولات عبر تحفيزها على تقديم حلول مبتكرة ومواكبة للتحول نحو المدن الذكية.

وأشارت إلى أن البرنامج الجديد يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر احترافية وتنافسية داخل قطاع المقاولات، ويعزز قدرة الشركات المحلية على تلبية متطلبات التنمية العمرانية في رأس الخيمة وفق أعلى المعايير الفنية.