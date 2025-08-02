«الموارد البشرية والتوطين» تدعو إلى التأكد من تراخيص «استقدام العمالة»

أكد المستشار أحمد الشامسي، بقطاع التفتيش والامتثال في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية اتباع كافة أفراد المجتمع الاشتراطات اللازمة للتأكد من صحة ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج عن خدماتها.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت للجمهور الحق في التحقق من الجهات المرخصة عبر عدد من القنوات للتأكد من صحة تلك الإعلانات، تتضمن تخصيص قائمة محدثة بشكل مستمر تشمل أسماء ومواقع استقدام العمالة المساعدة المرخصة على مستوى الدولة، تم نشرها على موقع الوزارة الرسمي (www.mohre.gov.ae)، بالإضافة إلى رقم مركز اتصال الوزارة 600590000.

وأشار الشامسي في مداخلة إذاعية إلى أن التعامل مع جهات غير مرخصة يشكل خطراً حقيقياً على الأفراد، حيث يترتب عليه فقدان الحقوق القانونية، مثل الضمانات التي توفرها المكاتب المرخصة، فضلاً عن مخاطر اجتماعية وصحية محتملة، نتيجة عدم التأكد من سلامة العامل المساعد الصحية والجسدية وخلوه من الأمراض المعدية أو خلفيته القانونية بما فيها احتمالية وجود سوابق قانونية.

دقة

وشدد على أهمية تحري الدقة عند التعامل مع الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الوزارة لا تعارض الترويج الإلكتروني من قبل الجهات المرخصة، لكنها تحذر من التعامل مع أي حساب أو جهة غير موثوقة.

ودعا الأفراد إلى اتخاذ الخطوة الأولى بالتحقق من مصداقية الجهة قبل أي تعامل مادي أو تعاقدي، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك فرقاً متخصصة نجحت بالتنسيق المباشر مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، خلال العام الجاري في رصد وإغلاق حسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد رصدها وهي تزاول نشاط استقدام العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين، المستمرة لضبط وتنظيم قطاع خدمات العمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والقرارات الوزارية المعمول بها، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للأسر المواطنة والمقيمة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.