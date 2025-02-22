25 مليار درهم صفقات «آيدكس ونافدكس» بنمو 10%

أعلن مجلس التوازن عن إبرام 15 صفقة بقيمة 1.43 مليار درهم مع شركات محلية ودولية في اليوم الختامي لـ «آيدكس ونافدكس 2025»، ليصل بذلك إجمالي الصفقات المُبرمة خلال 5 أيام من المعرض إلى 55 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 25.15 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10 % مقارنة بالنسخة السابقة في عام 2023.

وبلغت صفقات اليوم الأول 3.97 مليارات درهم، وصفقات اليوم الثاني 5.80 مليارات درهم، وصفقات اليوم الثالث 10.18 مليارات درهم، وصفقات اليوم الرابع 3.77 مليارات درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات آيدكس ونافدكس لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية في الإمارات.

وأوضحت مهرة بلال الظاهري، أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الخامس والأخير من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025» بلغ 11 صفقة بقيمة 766.3 مليون درهم، حيث تم عقد 3 صفقات مع «شركة إنترناشيونال جولدن جروب»، وجاء التعاقد في الصفقة الأولى لشراء الذخائر بقيمة 145.3 مليون درهم.

بينما تم التعاقد الثاني لتجديد تراخيص وبرامج وتطوير وصيانة البنية التحتية لمشروع نظام الملف الطبي الإلكتروني «HIS» بقيمة 180 مليون درهم، فيما شمل التعاقد الثالث شراء الملابس والمهمات العسكرية بقيمة 136.8 مليون درهم.

كما شملت الصفقات المحلية التعاقد مع شركة «الجابر لاند سيستمز» لتقديم خدمات الإسناد وتوريد قطع غيار وإصلاح المقطورات بأنواعها بقيمة 28 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «إتقان الخليج للحاسب الآلي» لتطوير البنية التحتية لوحدات وزارة الدفاع لخدمة الشريان بقيمة 74.1 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «الطيف» لتقديم خدمات صيانة أجهزة تبريد ومولدات الطاقة لأنظمة الدفاع الجوي بقيمة 29 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «ئي - مارين» لتقديم خدمات الصيانة وإصلاح الكابلات البحرية لمشروع شبكة الشريان بقيمة 30 مليون درهم.

من جهته، أشار محمد سيف الزعابي إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الخامس من المعرضين بلغ 4 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 661.6 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية لموائمة صواريخ السايدوندر الجديدة بقيمة 429.4 مليون، والتعاقد مع «انستو» الأمريكية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وإدامة أنظمة الطائرات المسيرة بقيمة 55.1 مليون درهم.

وأكد ماجد أحمد الجابري، أن النجاح الكبير الذي شهده معرضا آيدكس ونافدكس 2025، يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز عالمي رائد في قطاع الصناعات الدفاعية.