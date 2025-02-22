«التوطين» تتيح للمتعاملين إنجاز 18 خدمة عبر مركز الاتصال

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن قائمة من الخدمات التي يمكن إنجازها عبر مركز الاتصال التابع لها ودون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين وتسهيل التي تقدم خدمات الوزارة، وضمت القائمة 18 خدمة تشمل توفير تقارير المنشآت والعاملين وأصحاب عمل العمالة المساعدة وخدمات الدفع لمعاملات.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي أن إتاحة الخدمات عبر مركز الاتصال يأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات تتميز بالسهولة والسرعة، حيث بات بإمكان المتعاملين الحصول على خدمات التقارير والدفع مباشرة عبر مركز الاتصال 600590000.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات تشمل التقارير الخاصة بأصحاب المنشآت ومنها كشف رواتب المنشأة «حماية الأجور»، وقائمة بطاقات عمل المواطنين، وفائض الضمانات المصرفية، وكشف إلغاء المنشأة، وتقرير توطين مستهدفات التوطين، والحصول على نسخة عقد العمل.

والتقرير الشامل للمنشأة، في حين تشمل التقارير الخاصة بأصحاب العمل للعمالة المساعدة، كشف حساب العمالة المساعدة وتقرير حماية الأجور، والحصول على نسخة من عقد العمل والتقارير الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص وطلب شهادة لمن يهمه الأمر.

وأما خدمات الدفع للمنشآت والعمل فتشمل دفع رسوم الموافقة المبدئية لتصريح العمل، ودفع رسوم تقييم المنشأة المحظورة، ودفع غرامة تصريح العمل، ودفع رسوم موافقة من هم على كفالة ذويهم وحاملي الإقامة الذهبية، بالإضافة إلى دفع غرامة المنشأة والدفع السريع لغرامة عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة التعطل عن العمل.