150 ألف مركبة تحت رقابة «سكيورباث إكس» الذكي من «سيرا»

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» عن إطلاق نظام «سكيورباث إكس» المبتكر، الذي يعد نقلة نوعية في مجال تتبع ومراقبة المركبات بمختلف أنشطتها، مستهدفة تعزيز معايير الأمن والسلامة في دبي، ودولة الإمارات بشكل عام.

وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، أن النظام الجديد يأتي تجسيداً لجهود المؤسسة في نشر ثقافة الابتكار وتوفير حلول ذكية ومتطورة للجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح السليس أن «سكيورباث إكس» يوفر مجموعة من الخدمات الذكية، أبرزها مراقبة تحركات المركبات وتحليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في المحافظة على البيئة ويعكس التزام المؤسسة بتبني التقنيات الخضراء.

كما يتيح النظام إمكانية إغلاق المركبة عن بعد ضماناً لسلامتها، فضلاً عن تحليل سلوك السائق وإصدار إشعارات عند تجاوز السرعة المسموحة في الشارع وتنبيهات ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده العميل.

وأضاف السليس أن دمج الذكاء الاصطناعي بالنظام يتيح للعميل تحديد عدة عوامل، أبرزها استخلاص معلومات عن المركبات المؤجَّرة أو تحديد أماكن المركبات في منطقة معينة خلال توقيت وتاريخ محددين، ما يعزز دقة المعلومات ويساعد الجهات المعنية على رفع كفاءة التشغيل والسلامة.

وأشار السليس إلى أن فكرة «سكيورباث إكس» بُنيت بالأساس لمتابعة مركبات المواد الخطرة بغرض مراقبتها وتحديد أماكنها وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، ومع تطور الحاجة إلى نظام رقابي أشمل، تم توسيع نطاق النظام ليشمل مركبات التأجير ونقل الأموال والسفاري والشاحنات، وأوضح أن «سكيورباث إكس» يدعم حالياً 150 ألف مركبة على مستوى الدولة.

وحول جهود «سيرا» في نشر ثقافة الابتكار ضمن القطاع الأمني، أوضح السليس أن المؤسسة تشرف على تأهيل وتدريب حراس الأمن، والتأكد من اجتيازهم اختبارات ومعايير دقيقة، كما تقوم بتصميم مناهج تدريب عالمية تواكب أعلى المعايير الدولية لتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الأمني.

وأضاف أن «مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية» تضطلع بدور محوري في تأهيل وترخيص واعتماد وتنظيم العاملين في القطاع الأمني، بما يضمن جاهزية مهنية عالية ويعزز أمن المجتمع، كما تشرف المؤسسة على تأمين العروض الكبرى، بما فيها عروض الألعاب النارية والفعاليات الضخمة، لضمان أعلى مستويات السلامة العامة.

واختتم السليس بالإشارة إلى أن تطوير أنظمة أمنية متقدمة، على غرار «سكيورباث إكس»، يواكب استراتيجية الإمارة في حماية الاستثمارات والتجارة وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار، مؤكداً مواصلة «سيرا» دورها في ترسيخ ثقافة الابتكار وتوفير حلول أمنية ذكية تكفل سلامة الأفراد والمجتمع.